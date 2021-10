04.10.2021 h 12:18 commenti

Pronto per l'estate il collegamento tra la Tangenziale e Tobbiana

Il Comune di Prato è pronto per la gara d'appalto. Per il trasloco della gioielleria Paci bisognerà attendere gennaio

Sarà pronta per l'estate 2022 la strada che collegherà la Tangenziale a via Mati e a via Traversa Pistoiese a Tobbiana. Un'opera viaria attesa da tempo, resa possibile dall'accordo tra il Comune e la Gioielleria Paci per il cambio di sede che permetterà l'abbattimento dell'edificio che attualmente ospita l'attività.

Gli uffici del settore Mobilità sono pronti a effettuare la gara d'appalto per la realizzazione sia della strada che della demolizione del negozio. L'importo complessivo sfiora i 300mila euro, quindi si procede per lettere d'invito alle imprese. Modalità più veloce della gara "classica". Entro un mese avremo il nome della ditta vincitrice dell'appalto. Seguiranno poi le consuete verifiche e infine l'affidamento dei lavori. Per il trasferimento della gioielleria in un fondo vicino in fase di ultimazione e quindi per l'abbattimento dell'attuale sede, bisognerà attendere gennaio per non creare difficoltà nel periodo clou degli affari, ossia il Natale. Nel frattempo la ditta appaltatrice potrà comunque allestire il cantiere e iniziare a lavorare sul fronte dell'innesto della nuova strada con viale Allende. Salvo imprevisti, 6 mesi dovrebbero essere sufficienti a concludere l'intervento e ad aprire al traffico la nuova arteria stradale.

Il progetto prevede la realizzazione di una strada a due corsie di marcia in unica carreggiata con marciapiede laterale sul lato nord e pista ciclopedonale sul lato sud. Il tratto stradale misura circa 180 metri. Partendo da est, la nuova strada si allaccia al tratto esistente del lotto 1 ed a via Mati. All’intersezione con via Traversa Pistoiese verrà realizzata una rotatoria. Il progetto prevede inoltre, a nord della carreggiata stradale ed in prossimità di via Traversa Pistoiese la realizzazione di un parcheggio a servizio della residenza e degli esercizi commerciali presenti.

(e.b)