13.03.2023 h 10:43 commenti

Pronto Moda passati al setaccio dalle Fiamme Gialle: sequestrati 100mila abiti

Il comando provinciale ha disposto controlli a tappeto su dodici aziende uscite da una scremature sulle cento inizialmente vagliate. La merce non riportava nelle etichette l’indicazione del produttore o della composizione tessile

Centomila articoli sequestrati in 12 attività di pronto moda a Prato. E' il bilancio di una accurata azione di controllo disposta dal comando provinciale della guardia di finanza che ha impiegato trenta militari in un controllo a tappeto inizialmente rivolto a 100 imprese attive sul territorio pratese. L'obiettivo era verificare il rispetto dei dettami normativi previsti in materia di tracciabilità della filiera di produzione e commercializzazione degli articoli di abbigliamento.

Dalla prima scrematura sono rimaste 12 aziende sulle quali si è concentrata l'attenzione delle Fiamme Gialle pratesi. Sono così state controllate le etichette riportate su ogni capo di abbigliamento esposto per la vendita, con l’obiettivo di rilevare irregolarità nell’indicazione del produttore o della composizione tessile dei prodotti, elementi fondamentali per garantire non solo gli standard qualitativi della produzione , ma anche l’appetibilità commerciale degli stessi.

Ebbene irregolarità sono state accertate su tutti i 12 obiettivi controllati con circa 100mila articoli sottoposti a sequestro.

"Un approccio, quello adottato dalla Finanza di Prato - viene spiegato in una nota del comando provinciale - , che ha superato i limiti della prassi applicativa della tutela dei consumatori, ordinariamente concentrata sui dettaglianti, elaborando un modello di accertamento incisivo e diretto a colpire le fenomenologie illecite alla fonte, ovvero presso i grossisti. Uno studio che ha trovato l’accoglimento della locale Camera di Commercio, interessata per la definizione del procedimento sanzionatorio".