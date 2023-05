18.05.2023 h 09:36 commenti

Pronto moda nel mirino della guardia di finanza: sequestrati 500mila capi di abbigliamento

L'ultimo controllo ha interessato un'attività nel Macrolotto. Da marzo sequestrati circa 3 milioni di pezzi per un valore di oltre 9 milioni di euro. Le contestazioni riguardano le etichette 'made in Italy'

Cinquecentomila capi di abbigliamento per un valore di oltre un milione e mezzo di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Prato in un pronto moda a conduzione cinese nel Macrolotto. E' l'ultimo colpo assestato alla filiera della produzione e della commercializzazione di abbigliamento che riporta etichette con l'indicazione 'made in Italy' ma che in realtà non rispetta la normativa che obbliga a indicare i dati del produttore e la composizione tessile, due elementi fondamentali per garantire gli standard qualitativi.

L'ultimo sequestro, compiuto in queste ore, si somma ai precedenti che, solo a marzo, hanno interessato 42 attività commerciali per un totale di quasi 2 milioni e mezzo di capi con dicitura '100% Made in Italy' o “Prodotto interamente in Italia', in violazione della legge in vigore. Il volume dei capi sottoposti a sequestro raggiunge quindi i 3 milioni di pezzi per un valore di 9 milioni 300mila euro.

Continua l'impegno della guardia di finanza a tutela dell'imprenditoria che lavora nel rispetto delle regole di sicurezza ma che deve fare i conti con la concorrenza sleale. Un fenomeno a cui la guardia di finanza di Prato ha dichiarato guerra con una pressione che negli ultimi mesi è divenuta costante.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus