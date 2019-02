06.02.2019 h 13:40 commenti

Pronto moda abusivo in un terratetto, scatta il sequestro per l'immobile

All'interno 10 taglia e cuci, taglierine e sacchi di scarti tessili. L'attività era completamente a nero.

Una casa trasformata abusivamente in un pronto moda. Per questo motivo oggi, 6 febbraio, la Polizia municipale ha sequestrato un terratetto nei pressi di viale Montegrappa, in una strada con edifici esclusivamente residenziali e commerciali. L'attività clandestina si svolgeva all'interno dell'abitazione e non in locali accessori, che invece venivano utilizzati come deposito per i rifiuti prodotti dalle lavorazioni. La casa è risultata affittata a una persona di nazionalità cinese da più di un anno ma nessuno ancora aveva presentato richiesta di residenza all'ufficio Anagrafe.



Gli agenti di piazza Macelli al momento dell'accesso hanno constatato la presenza di quattro persone intente al lavoro. L'intero piano terra era trasformato in laboratorio artigianale. Il corridoio era completamente utilizzato come deposito dei capi da cucire mentre il soggiorno era invaso da macchine taglia e cuci; il ripostiglio fungeva da magazzino filati mentre il bagno a piano terra era anch'esso trasformato in luogo di lavoro: presenti una cucitrice ed anche una taglierina mentre il lavandino era diventato un piano lavoro.

L'attività era completamente a nero: nessuno dei presenti è risultato titolare di ditta. Dieci i macchinari disseminati in tutti i locali e rinvenuti anche tredici sacchi di scarti tessili non tracciati, quindi destinati a essere smaltiti illecitamente.

L'intero immobile è stato sequestrato e l'attività bloccata. Identificato anche l'ultimo committente del lavoro, un Pronto moda con sede nel Macrolotto 1.