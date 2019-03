19.03.2019 h 12:02 commenti

Pronto il progetto per la ciclovia del Sole che passa per la Val di Bisenzio

Il percorso collegherà l'Europa del nord con Verona e Firenze. Per il territorio pratese verrà sfruttato il percorso di servizio della ferrovia, prevista la costruzione di due passerelle sul Bisenzio

La Val di Bisenzio diventa parte, a tutti gli effetti, del grande percorso della Ciclovia del sole, che dal nord Europa raggiunge Verona e poi Firenze.

Il progetto di massima del tratto delle ciclovia da Vaiano fino a Vernio - che per la maggior parte corre sulla “provvisoria” di servizio alla ferrovia - è stato messo a punto dall’Unione dei Comuni sulla base di una scelta dei tre sindaci che su questa infrastruttura hanno deciso di scommettere. Sarà presentato il 22 aprile alla Città metropolitana di Bologna, che per conto delle quattro Regioni interessate coordina il percorso della Ciclovia. “Per la Val di Bisenzio- spiega l’assessore regionale al turismo Stefano Ciuffo - c’è un’opportunità nuova legata all’affermarsi di numerosi mutamenti del modo di fare turismo.

La nuova ciclovia potrebbe diventare un modello di sperimentazione anche per un innovativo fondo stradale realizzato utilizzando gli scarti tessili.

Se il collegamento fra Prato e Vaiano via ciclabile, primo lotto del progetto complessivo della ciclovia, è già una realtà da diversi anni, per proseguire l’opera fino a Vernio i Comuni si sono impegnati investendo risorse proprie. L’Unione dei Comuni ha infatti lavorato, su incarico dei Comuni, suddividendo il tracciato in due lotti: il tratto Vaiano-Vernio (circa 15 Km) e quello Vernio-Ponte di Rasora (circa 12 Km). Il percorso verso Vernio si snoda lungo l’asse del Bisenzio fino all’abitato di Mercatale in piena sicurezza per gli utilizzatori, inserendosi in larga parte sul vecchio tracciato di servizio della ferrovia Firenze-Bologna. È prevista la costruzione di 2 passerelle ciclopedonali sul Bisenzio a Colle e a Mercatale di Vernio e alcuni piccoli manufatti su impluvi. Questo tratto arriva alla stazione di Vernio, da qui si potrà prendere un treno per San Benedetto Val di Sambro e riprendere poi la ciclabile verso Bologna, oppure proseguire con il secondo tratto affrontando l’Appennino. Questa parte del tracciato è sicuramente la più complessa da realizzare. Anch’essa si snoda a fianco della SR 325, toccando l’abitato di Montepiano fino a superare il confine di Regione.



