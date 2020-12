18.12.2020 h 19:02 commenti

Pronto il campo di street basket in viale Montegrappa

Si trova lungo viale Montegrappa ed è il primo regolamentare all'aperto. L'intervento rientra nel progetto "Riversibility".

Da oggi la zona di Mezzana ha una nuova area attrezzata con un grande campo di street basket, il primo regolamentare all'aperto. Si trova lungo viale Montegrappa al posto della pista di pattinaggio ed è stato inaugurato stamani alla presenza del sindaco Biffoni e di alcuni rappresentanti delle società sportive che ne usufruiranno. "Di questo spazio, così come degli altri già realizzati come al Serraglio e di quelli che arriveranno a breve come quello in via Colombo, c'era davvero bisogno - afferma il sindaco Matteo Biffoni -. Ci convince l'idea della città diffusa, l'idea di dare la possibilità a chi vuole di fare attività all'aperto anche perchè dove c'è presenza c'è riqualificazione e presidio che portano ad un buon clima".

Frutto del progetto progetto “Riversibility” per la riqualificazione degli spazi pubblici che si trovano lungo Bisenzio, il playground ha una pavimentazione sportiva ed è dotato di illuminazione notturna che permettono anche il gioco serale. "Possibile pensare, - afferma l'assessore allo Sport Luca Vannucci - soprattutto nel periodo estivo, all'organizzaizone di tornei e manifestazioni su questo nuovo campo a disposizione di cittadini e associazioni. Un valore aggiunto per la zona e per tutta la città".

L’area, costata 200mila euro, è servita da un erogatore d'acqua completamente accessibile per i disabili e con uno spazio specifico per gli animali. L'intervento sul giardino ha previsto anche l'installazione di nuove panchine, di alcune work station per l'attività fisica, di una zona per le feste e la realizzazione di un ingresso pedonale completamente accessibile ai portatori di handicap.

"In questo giardino - afferma l'assessore all'Urbanistica Valerio Barberis si possono vedere tutte le attività che sono state realizzate all'interno del progetto di Riversibility. Con questi interventi si va ad infrastrutturare la zona est del progetto lungo il fiume creando le occasioni e i mezzi perchè tutti possano fare attività all'aperto che mai come oggi è fondamentale".

Nei giorni scorsi inoltre la giunta ha approvato il progetto che prevede, con l'obiettivo di una razionalizzazione degli spazi pedonali, la realizzazione di cancelli e recinzioni nell'intera area del playground del Serraglio dove si trova il campo da basket intitolato a Yoghi Giuntoni. Il nuovo progetto prevede anche il raddoppio del container già presente così da rendere più facile la fruizione, una volta terminate le restrizioni dovute al Covid- 19, anche nei mesi invernali.