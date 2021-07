01.07.2021 h 20:11 commenti

Pronta nell'autunno del 2022 "l'onda verde" che avvolgerà i palazzi di via Turchia

La giunta Biffoni ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento, pilastro di Urban Jungle, in cui si fondono insieme rigenerazione urbana e nuovi spazi di socialità

Via libera della giunta comunale al progetto esecutivo che porterà un'ondata di verde attorno ai tre edifici di edilizia residenziale pubblica di via Turchia dove risiedono 102 famiglie. E' uno dei pilastri di Prato Urban Jungle, il piano di forestazione urbana finanziato con fondi europei per 3,7 milioni di euro a cui hanno dato un determinante contributo Stefano Boeri e Stefano Mancuso. Boeri che ha firmato proprio il progetto di San Giusto. Le facciate dei grandi palazzi saranno coperte da verde che si arrampicherà lungo cavi in acciaio per migliorare il microclima locale e mitigare la temperatura. Previsti anche la demineralizzazione dell’area sud adibita a parcheggio, la realizzazione di una grande verde d’ingresso e la creazione di spazi di socialità comuni nel giardino.

Con l’approvazione del definitivo - esecutivo di Via Turchia il progetto prende forma e si avvia alla sua fase di gara e realizzativa, spiega l’assessore all’urbanistica, ambiente ed economia circolare Valerio Barberis, "quello degli edifici di via Turchia è un progetto innovativo che mira ad utilizzare le nature based solutions come chiave architettonica non solo per migliorare gli edifici e le prestazioni energetiche di quest’ultimi, ma anche come occasione per migliorare le condizioni di vita dei suoi abitanti”.

Uno degli obiettivi del progetto è di minimizzare il consumo di acqua di rete, utilizzando ove possibile le acque meteoriche che verranno intercettate ed accumulate in un sistema di cisterne interrate.

Il progetto vede la partecipazione attiva del gestore delle case popolari, Epp, che si si occuperà della gara per l'affidamento dei lavori che dovrebbero terminare entro l'ottobre del 2022.