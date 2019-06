18.06.2019 h 23:06 commenti

Pronta la giunta Biffoni, a sorpresa fuori l'ex vicesindaco Faggi

Nessuna ruggine tra il sindaco e il suo braccio di destro, comunque destinato a un incarico importante. Simone Mangani confermato in giunta e si tiene la cultura. Fuori Querci, dentro Marchi, De Marzi, Vannucci e Sanzó. Per il Consiglio comunale è in pole position Monia Faltoni

Colpo di scena nella composizione della giunta del secondo mandato di Matteo Biffoni a sindaco di Prato. Nella squadra di governo non ci sarà il suo braccio destro, Simone Faggi, vicesindaco della precedente giunta. Nessuno pensi a litigi o fratture. Il passo indietro di Faggi sarà "premiato" in un altro modo attraverso un incarico fiduciario o la nomina in una partecipata. Al suo posto il ruolo di vice sarà dato all'altra colonna portante della politica di Matteo Biffoni, Benedetta Squittieri, assessore uscente che dovrebbe mantenere personale e digitale. La mossa è sicuramente spiazzante per gli ambienti del centrosinistra ma permette di risolvere la questione femminile senza sacrificare la presenza di Lorenzo Marchi di Demos. Nello specifico dovrebbe essere Marzia De Marzi, presidente dell'ordine degli architetti di Prato e prima dei non eletti della lista Biffoni. Come tecnico dovrebbe prendere la difficile delega alla mobilità che fino a oggi è stata di Filippo Alessi, indisponibile ad andare avanti per scelta personale e lavorativa ma a cui dovrebbe andare una partecipata per mettere a frutto cinque anni di esperienza nella pubblica amministrazione. Si fa il suo nome per l'Epp. Il Partito democratico "recupera"la perdita di Simone Faggi con la conferma in giunta di Simone Mangani, che dovrebbe tenere la delega alla cultura. La sua tenuta segna lo stop a Francesco Querci, presidente del consorzio Santa Trinita che ha eletto un consigliere, Giacomo Sbolgi dalla lista Biffoni. Risolta la questione femminile, viene data per certa anche la presenza in giunta di Luca Vannucci che si occuperà di Sport. Completano il quadro i confermati Valerio Barberis e Luigi Biancalani con le stesse deleghe del precedente mandato. Tra le donne sono dentro l'ex presidente del Consiglio comunale Ilaria Santi a cui andrà l'Istruzione e Cristina Sanzó per la quota Zingaretti che potrebbe occuparsi di bilancio dato che fino a pochi giorni fa ha presieduto l'omonima commissione. Questa squadra sarà presentata ufficialmente domani, 19 giugno. La notte potrebbe portare anche novità ma negli ambienti lo schema di un posto a lista e di Faggi fuori, viene dato per assodato. A questo punto, con Mangani dentro, la presidenza del Consiglio comunale dovrebbe andare a Monia Faltoni, ex assessore al Bilancio e con in dote un buon numero di preferenze. Capogruppo di maggioranza dovrebbe spettare a Gabriele Alberti mentre le commissioni 3, 4 e 5 toccherebbero rispettivamente a Marco Sapia, Maurizio Calussi e Rosanna Sciumbata. La "promozione" di Mangani farà scattare la sua uscita dal gruppo Pd e di conseguenza l'ingresso in Consiglio di Nelson Facchi, primo dei non eletti in casa dei Democratici. Succederà altrettanto con Ilaria Santi che lascerà una sedia in consiglio comunale a Paola Tassi. E.B.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus