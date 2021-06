03.06.2021 h 12:52 commenti

Pronta in autunno la "cattedrale laica" del progetto di rinascita del Macrolotto Zero

Viaggio nel cantiere che sta trasformando l'ex fabbrica Pieri in una medialibrary, in un bar, in uno spazio coworking e in un collegamento tra via Filzi, via Pistoiese e il Mercato coperto di via Giordano. Pubblicata la gara d'appalto per la sistemazione della mobilità che "rilegherà tutti gli interventi"



Termineranno agli inizi del prossimo autunno i lavori per la costruzione della medialibrary e dello spazio coworking nel cuore del Macrolotto zero, tra via Filzi e via Pistoiese. Oggi le nostre telecamere sono entrate nel cantiere che il Comune di Prato ha aperto grazie ai fondi regionali del piano d'innovazione urbana (Piu) per vedere come l'ex fabbrica Pieri è stata trasformata nella "cattedrale laica" della cultura e dell'integrazione che insieme all'altro pilastro del Piu, il vicino Mercato coperto di via Giordano appena inaugurato nell'ex fabbrica Forti, punta a dare una svolta a questo quartiere che la massiccia presenza cinese rende complesso e denso. "Attraverso questi interventi su vecchi spazi industriali - afferma l'assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica, Valerio Barberis - portiamo funzioni e spazi pubblici per dare al quartiere una nuova vita e un'apertura verso il resto della città".



Il costo dell'intervento, realizzato dalla Vespignani Costruzioni di Pistoia, è di 3,3 milioni di euro. Già ora, dai ponteggi al primo piano destinato al coworking, spunta quella copertura appuntita e maestosa che davvero richiama quella delle cattedrali, ma senza snaturare l'origine industriale dell'edificio che ritroviamo nei solai, nei lucernari e nel tetto del pian terreno dove si svilupperanno la medialibrary e il bar. E poi c'è "il campanile", ossia una torre che dominerà lo skyline e richiamerà le antiche ciminiere del glorioso distretto industriale cittadino.

Grande attenzione è stata data all'economia circolare e al recupero energetico. L'immobile è a consumo quasi zero e per l'isolamento sono stati utilizzati materiali a chilometro zero come ci spiega l'architetto Massimo Fabbri, progettista del Comune: "Abbiamo usato prodotti derivanti dal ciclo tessile per le pareti della scatola muraria mentre attraverso due pozzi e un sistema di prelievo e reimmissione usiamo l'acqua di falda per gli impianti in modo da tenere sempre in equilibrio la temperatura. Per la luce abbiamo adottato il brisesoleil orientabile".





La gara d'appalto per quasi 800mila euro è appena stata bandita e prevede anche la sistemazione di via Giordano e la realizzazione dei parcheggi in via Rota e in via Giordano nell'area appena espropriata dove sorgerà anche una ciclostazione. "E' l'intervento che rilega tutto il resto. - afferma l'architetto Michela Brachi, responsabile unico del procedimento -Nel mettere mano a questa zona, non abbiamo avuto solo un occhio all'architettura ma abbiamo seguito un disegno urbano perché attraverso medialibrary, mercato coperto, playground e mobilità dolce, rigeneriamo il tessuto di questa parte di città". Quindicimila metri cubi della fabbrica sono stati abbattuti per far posto al camminamento e alla piazza che metterà in connessione via Filzi e via Pistoiese e da qui, attraverso il parcheggio ex Pam appena espropriato, con il mercato coperto e il playground di via Giordano. L'ambizioso intervento di riqualificazione del Macrolotto Zero terminerà nella primavera del 2022 quando saranno finiti i lavori di sistemazione della mobilità con la creazione in via Pistoiese della zona 30 nel tratto che va dalla medialibrary all'incrocio con via Nino Rota.

(e.b.)