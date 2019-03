29.03.2019 h 14:45 commenti

Pronta per il prossimo autunno la nuova viabilità tra Tobbiana, Casale e Iolo

Il tunnel che corre sotto l'A11 è pronto, manca solo lo sfondamento lato Iolo che sarà effettuato nei prossimi giorni

Sarà pronta per l'inizio del prossimo autunno la nuova viabilità che collegherà Iolo a Tobbiana, Casale e Vergaio. E' quanto emerso stamani, 29 marzo, durante il sopralluogo congiunto al cantiere delle commissioni 3 e 4, presiedute rispettivamente da Luca Roti e Massimo Carlesi.



Il fulcro dell'intervento, frutto degli oneri di urbanizzazione della lottizzazione artigianale del Consorzio di Tobbiana, è il sottopasso dell'autostrada A11 realizzato con la tecnica dello spingi tubo senza interrompere mai la circolazione stradale. Il tunnel è pronto, manca solo l'apertura dal lato di Iolo che dovrebbe essere effettuata nei prossimi giorni. E' ampio 40 metri in modo da poter ospitare anche la terza corsia dell'A11 senza ulteriori lavori.

L'intervento proseguirà con la realizzazione delle rampe di raccordo con la viabilità già esistente, l'asfalto e i collaudi. Le corsie di marcia saranno due. Il passaggio di pedoni e ciclisti è dirottato sulla pista ciclopedonale che corre accanto all'infrastruttura in modo da garantirne la sicurezza.

"E' un'opera importante perchè collegando viale Manzoni con via di Casale permetterà di alleggerire il carico di traffico che attualmente sopporta via per Iolo - spiega Massimo Carlesi - che è una strada stretta e in mezzo all'abitato. E' un'opera da tanto tempo attesa che finalmente arriva."

L'intervento prevede anche una serie di opere idrauliche per evitare che il sottopasso venga allagato e per incamerare le acque piovane provenienti dai tetti dei capannoni artigianali della lottizzazione da versare in falda senza gravare sulla fognatura pubblica.

