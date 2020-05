15.05.2020 h 21:46 commenti

Promosso a metà il decreto Rilancia Italia: "Interventi a pioggia e poca strategia per la crescita"

Non convincono le proposte del Governo per affrontare, anche dal punto di vista economico, la Fase 2. Intanto si stanno esaurendo gli ordini in programmazione mentre quelli nuovi arrivano a rilento

Convince a metà la bozza del decreto Rilancia Italia; provvedimenti non mirati verso uno strategia di crescita, troppa burocrazia, ma anche qualche possibilità per le aziende di avere aiuti a fondo perduto.

Gli imprenditori pratesi però, sono tutti prudenti nel commentare visto che fino al momento della pubblicazione in Gazzetta sono possibili integrazioni e modifiche.

Da Andrea Cavicchi, presidente di Sistema Moda Confindustria Toscana Nord, a quello di Confartigianato Prato Luca Giusti, il giudizio generale è di un decreto con interventi a pioggia che, quindi, non sono orientati alla crescita e allo sviluppo delle imprese. “Bisogna individuare un settore strategico, come ad esempio quello delle Pmi – spiega Cavicchi – e da lì partire con interventi precisi e di sviluppo. Manca un sostegno all'occupazione, avevamo chiesto annullamento dell'Irap che invece è stata solo posticipata e l'accorpamento dei bilanci 2019/2020 per spalmare le perdite su due anni, perchè comunque alla fine dobbiamo sempre fare i conti con il ratng. Il fondo di garanzia è un imbuto che sta ingolfando il lavoro delle banche che non riescono a prendere in carico la valutazione di altri progetti, anche orientati ad un rilancio delle attività”.

Giusti punta il dito su interventi a pioggia “che cercano di non scontentare nessuno ma che inevitabilmente non sostengono lo sviluppo e non creano posti di lavoro. Nel lungo testo, 400 pagine sono una mole di informazioni enorme che certo non fanno pensare alla sburocratizzazione, c'è una discrasia fra i tempi in cui si può utilizzare la cassa integrazione e quelli in cui sono bloccati i licenziamenti. Una distorsione che, comunque, va corretta in fase di approvazione”.

E di un documento eccessivamente lungo parlano anche Roberto Rosati della Fortex e Manuele Nipoti del lanificio Bellucci. “In questo momento che stiamo correndo per cercare di recuperare sei settimane di ritardo, – spiega il primo - ho dovuto scegliere tra mandare avanti la produzione oppure analizzare la bozza di decreto per capire quali siano le opportunità da cogliere. Ho scelto la strada del lavoro. A grandi linee mi pare che si sia voluto agevolare le imprese più piccole con la possibilità di aiuti a fondo perduto. Interessanti, invece, le prospettive per l'ecobonus”.

Anche Nipoti ribadisce l'inutilità di leggere un documento non ancora ufficiale. “Aspetto la pubblicazione, ma ad attendere sono anche i mercati: stiamo concludendo gli ordini che avevano in programmazione, i nuovi sono decisamente pochi. Nel frattempo continuiamo a registrare comportamenti scorretti da parte di alcuni clienti. Il momento è sicuramente difficile per tutti, e si può trovare un compromesso, ma quando c'è la buona fede”.

Maurizio Sarti della Faliero e Sarti sottolinea, invece, la mancanza di un sostegno per l'export che resta l'ossatura portante delle aziende pratesi. “Stiamo mettendo in atto una piccola rivoluzione per presentare i campionari, visto che gli agenti non si possono muovere, dovremo anche valutare l'effetto del Covid sui comportamenti di acquisto.”

Preoccupato per le quote export anche Ivo Vignali della rifinizione Vignali: “La chiusura di molti mercati europei e di quello statunitense preoccupano i nostri clienti visto che rispetto allo scorso gli ordini raggiungono soltanto il 30% .Per fortuna non si sono verificati problemi con i pagamenti”.

Anche per Sandro Ciardi della Dinamo manca una visione strategica. “Si brancola nel buio, abbiamo bisogno di lavorare. Ci sono alcuni aspett,i come quello del posticipo delle scadenze e della cassa integrazione che sono stati recepitei, ma la cosa più importante è tornare a lavorare con una strategia di crescita.”

