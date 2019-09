22.09.2019 h 17:44 commenti

Prolungato l'allerta maltempo per pioggia, ma il codice da arancione diventa giallo

Gli esperti della Regione prevedono anche per domani il persistere di un fronte freddo con associati rovesci e temporali sparsi tra la mattina e il pomeriggio

Continua la situazione di maltempo sulla nostra regione con il transito previsto, nella giornata di domani lunedì 23 settembre, di un fronte freddo con associati rovesci e temporali sparsi tra la mattina e il pomeriggio.

Per questo la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, nel confermare il codice arancione su tutta la Toscana per la giornata di oggi, ha emesso un codice giallo per piogge e temporali forti a partire dalla mezzanotte di oggi, domenica 22, fino alle ore 20 di domani, lunedì 23 settembre, valido, anche in questo caso, per tutte le province della regione.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus