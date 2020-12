28.12.2020 h 12:14 commenti

Progetto Lavoro Sicuro: dalla Regione a Prato 100mila euro per la polizia municipale

Il finanziamento è destinato al Comune che potrà così coprire i servizi straordinari chiesti agli agenti nell'ambito dei controlli interforze. Soddisfazione da parte degli assessori Mangani e Leoni

La Regione ha inserito un ulteriore finanziamento da 100mila euro per il Patto Lavoro Sicuro nella Legge di Bilancio previsionale varata subito prima di Natale. I soldi andranno al Comune di Prato e sono vincolati all’attività della polizia municipale.

"Apprendiamo con favore la notizia che la Regione ha stanziato ulteriori 100 mila euro per il progetto Prato Lavoro Sicuro - commenta l'assessore all'immigrazione Simone Mangani -. Dopo la firma del protocollo da parte del presidente Giani e del procuratore generale Viola per proseguire il Progetto era già stato previsto lo stanziamento di 1,5 milioni di euro su tre anni. Questo ulteriore finanziamento, ottenuto grazie al lavoro dell'assessore Stefano Ciuoffo, potrà essere usato per i servizi aggiuntivi che come Comune chiederemo agli agenti di polizia municipale”.

Come si ricorderà, il Progetto è partito dopo il rogo all’interno della Teresa Moda e in 7 anni ha visto diminuire le irregolarità che si sono fatte meno gravi rispetto all’inizio. Oltre 14mila in sette anni le imprese controllate dal settembre 2014 al 31 ottobre 2020, e quasi 18 milioni di euro incassati dalle sanzioni per le irregolarità riscontrate, con un trend di regolarità nelle aziende che è più che raddoppiato, dal 20% del 2014 al 48% del 2020.

“E' il segnale che molto è cambiato dopo sei anni dall'avvio di controlli straordinari dei 74 ispettori del Nucleo per verificare la sicurezza nei luoghi di lavoro - continua Mangani -. Ora si aprirà una nuova e quarta fase di intervento allargando il raggio di azione intrecciandolo con i controlli ordinari. L'obiettivo non è fare le multe ma cambiare mentalità e modo di lavorare, quello sarà il più grande risultato ottenibile”.

"È L'ultimo tassello che ci permette di avere le risorse per affiancare la polizia municipale ai tecnici della prevenzione - commenta l'assessore Flora Leoni -. Uno dei punti di forza del Progetto è l'azione di controllo congiunta. L'esperienza di questi sette anni ha evidenziato un progressivo miglioramento delle modalità operative alle quali occorre dare continuità. Le tecniche di prevenzione, contrasto e repressione si arricchiscono dell'esperienza acquisita, di una dettagliata conoscenza del territorio e di chi vi opera”.

“Il rinnovato impegno su questo Progetto – afferma l’assessore regionale all’Immigrazione Stefano Ciuoffo – è l'importante prosecuzione di un lavoro che ha dato i suoi frutti e che dall'esperienza pilota partita a Prato è stata replicata in altri contesti e territori. Dimostrazione dell'efficacia del modello di azione predisposto. Ogni forma di illegalità indebolisce qualsiasi tessuto sano e capace, come quello delle nostre imprese, rendendo le imprese sane e regolari vittime di una concorrenza sleale grazie alla violazione delle normative. La Regione continua a lavorare su Prato”.