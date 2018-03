28.03.2018 h 14:03 commenti

Progetto Kepos 2020: la cooperativa duplica il centro socio sanitario per accogliere nuovi ragazzi

La commissione urbanistica ha dato parere favorevole per il passaggio da industriale a socio sanitario del capannone che confina con la sede della cooperativa. Al via i lavori, ma servono fondi.

Nuovi spazi per la cooperativa Kepos, la Commissione ambiente ha approvato il progetto, che ora sarà sottoposto al parere del consiglio comunale per trasformare i locali del capannone vicino alla sede da industriale a socio sanitario. Ora partiranno i lavori di risistemazione per la realizzazione di un centro diurno per persone con disabilità fisica, nuovi spazi per l’attività laboratoriale dei ragazzi e in un futuro ambulatori che saranno affittati a fisioterapisti. “Tutto è nato per caso – spiega la presidente Tamara Michelini - in occasione di un concerto a cui hanno partecipato i proprietari del capannone che, hanno capito le nostre esigenze si sono resi subito disponibile ad aiutarci”.

Come è successo per la sede, anche questa volta l’impegno è di ristrutturare tutti i locali e un domani poterli ricomprare. “Ci siamo dati come obiettivo per l’inaugurazione il 2020 - continua la presidente – dobbiamo trovare i finanziamenti, ma questo non ci spaventa, l’importante è dare gambe ad un progetto importante per gli educatori e per i ragazzi che frequentano il centro”. Una parte del capannone sarà dedicata a persone che sono rimaste inferme in seguito a un incidente, avranno a disposizione spazi ricreativi “Diciamo che sarà un circolo Kepos – spiega il vice presidente Duccio Bernardi - per attività di varo genere dal cinema al gioco delle carte ai laboratori manuali, è una richiesta, come le altre che arriva direttamente dal territorio”. Un’altra parte del capannone, invece, sarà attrezzato con spazi per attività motoria e laboratori dedicati ai ragazzi che hanno terminato il percorso della scuola dell’obbligo. Il nuovo progetto aprirà le porte per altre 10 persone che si aggiungono alle 11 in convenzione e alle 50 che nei pomeriggi frequentano i laboratori di arte, teatro e musica. Previste anche nuove assunzioni.

Intanto i primi aiuti per il progetto Kepos 2020 arriva dalla Band SdM che festeggia i 50 anni di attività musicale con uno spettacolo al Politeama il 6 e il 7 aprile il cui ricavato sarà devoluto completamente al progetto della cooperativa. “ Tramite amici abbiamo conosciuto la realtà di Kepos – ha spiegato Riccardo Ferrini – e ci siamo subito appassionati al loro progetto tanto da realizzare uno spettacolo ad hoc che coinvolge 26 musicisti, attori e ballerini”.

I biglietti si possono acquistare al Politeama e alla sede di Kepos, nella Badia di Vaiano intanto il fine settimana di Pasqua e il successivo è stata allestita una mostra dei quadri realizzati dai ragazzi che frequentano la cooperativa.











Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus