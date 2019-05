24.05.2019 h 14:51 commenti

Progetto Createx, tre giovani designer selezionati per realizzare collezioni ecosostenibili dal sapore vintage

Una commissione all'interno del Museo del Tessuto ha selezionato i vincitori, su una rosa di 30 persone, che hanno presentato una mini collezione ispirata al data base digitale dei cinque Paesi che partecipano al progetto

Tre giovani designer italiani, Andrea Sebastianelli, Camilla Carrara e Giulio Morini, saranno ospiti nella prima settimana di luglio del distretto tessile della Catalogna. A selezionarli, su una rosa di 30 candidati, una commissione del Museo del Tessuto nell’ambito del progetto europeo Createx che si concluderà il prossimo febbraio.

“Un progetto importante – ha spiegato Filippo Guarini direttore del Museo – che prevede anche l’arrivo a Prato nel mese di giugno di tre studenti svedesi che avranno l’opportunità di muoversi nel distretto tessile. Per la produzione della loro collezione i tre designer avranno la possibilità di avvalersi del contributo economico previsto dalle borse di studio in palio e del supporto tecnico e della consulenza del Museo del Tessuto.”

Ciascuno dei cinque Paesi che partecipano al progetto (Italia, Spagna, Portogallo, Svezia e Polonia), ha selezionato tre giovani under 30 che al termine del percorso potranno realizzare le proprie collezioni e una mostra itinerante che toccherà alcune delle città coinvolte nel progetto.

Ai creativi è stato chiesto di realizzare una mini collezione partendo dal materiale presente negli archivi digitali dei partner del progetto, indicando la fattibilità e i costi di produzione.

“Ciascuno dei tre vincitori – ha spiegato Arianna Moroder membro della giuria – ha portato un contributo diverso: Camilla Carrara ha presentato un progetto ecosostenibile con una particolare attenzione al recupero del tessuto nella fase di taglio, Sebastianelli invece ha fatto un’ analisi dettagliati dei costi di produzione per realizzare plaid in velluto ispirati alle decorazioni del 600/700 e del 900. Infine il lavoro di Morini ci ha colpito perché rappresenta bene il cammino della moda italiana negli anni ‘30”.

Per tutti, comunque, un’opportunità importante: “Mi aspetto – ha sottolineato Giulio Morini - un percorso di crescita personale e professionale visto che mi confronterò con altre realtà europee”.

Il progetto prevede, anche di realizzare una rete di archivi digitali delle collezioni aziendali di ogni distretto: “Un patrimonio importante per il distretto che valorizza la nostra storia – ha sottolineato Francesco Marini presidente della Fondazione Museo del Tessuto – e lo mette a disposizione delle nuove generazioni utilizzando le nuove tecnologie”.

















