Progetto "Coabitare" otto anziani disponibili per la convivenza con persone disagiate

L'iniziativa è entrata nella fase operativa: entro la fine di aprile inizierà il periodo di prova, poi si passerà alla stipula del "contratto sociale". Un' idea per far fronte alla solitudine e alla carenza di alloggi

Otto anziani hanno messo a disposizione la propria casa per un progetto di condivisione con soggetti disagiati, entro la fine di aprile inizierà un mese di prova di convivenza che dovrebbe concludersi con la stipula del “contratto sociale”. Il progetto comunale “Coabita” gestito da Auser, cooperativa Pane e Rose e il cenacolo, unisce la domanda di persone in difficoltà alloggiativa segnalate dal Comune con chi invece una casa l’ha ma vuole compagnia e un aiuto nella gestione delle attività domestiche. “A Prato – ha sottolineato l’assessore ai servizi sociali Luigi Biancalani – la carenza di alloggi è cronica: la lista d’attesa per le case popolari è di oltre 1.400 nominativi, mentre gli sfratti sono superiori del 25% rispetto alla media nazionale. Da qui l’idea di realizzare un progetto con due scopi: trovare un tetto a chi non l’ha e aiutare le tante persone sole che vivono a Prato”. In qualsiasi momento il patto può essere interrotto e non sono previsti compensi economici.

“Ai nostri sportelli – ha spiegato Andrea Cambi presidente di Auser – si sono presentati già alcuni anziani, generalmente sono donne vedove che hanno un appartamento, ma hanno bisogno, oltre che di compagnia, anche di un aiuto per fare la spesa e gestire la casa”. La controfferta, cioè chi verrà ospitato, invece è selezionato direttamente dagli uffici dei servizi sociali, mentre tutti i passaggi della convivenza sono affidati ad un team di esperti che fanno capo alle cooperative: “Per ora abbiamo incrociato queste otto domande- spiega Marco Paolicchi presidente di Pane e Rose – ma siamo soprattutto venuti incontro al grande problema della solitudine degli anziani”.

Gli sportelli di Auser in via dei Tintori 35 sono aperti dal lunedì al venerdi dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 10 alle 16, quelli di Pane e Rose in viale Vittorio Veneto 9 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20.



