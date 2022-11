08.11.2022 h 13:55 commenti

Progetto 'care leavers', dalla Regione altri 437mila euro per i prossimi tre anni

L'iniziativa è rivolta ai giovani che sono cresciuti fuori dalla famiglia dopo essere stati affidati a strutture di tutela. Obiettivo: l'accompagnamento e il sostegno verso l'autonomia e l'inserimento nella società

E' stato confermato il sostegno della Regione Toscana al progetto di accompagnamento verso

l'autonomia dei cosiddetti 'care leavers', cioè giovani vissuti fuori dalla famiglia di origine, in comunità residenziali o in affido, a seguito di un provvedimento di tutela da parte dell'autorità giudiziaria.

La Giunta regionale ha infatti approvato, su proposta dell'assessore regionale alle Politiche sociali, Serena Spinelli, un provvedimento che stanzia 437.000 euro per il secondo triennio di un progetto sperimentale, promosso dal ministero del Lavoro, destinato a accompagnare questi ragazzi e ragazze in una fase delicata della loro vita e cioè nei tre anni che seguono il compimento del loro diciottesimo anno d'età. Obiettivo generale del progetto, spiega la Regione è - come si legge in una nota - quello di accompagnare i neomaggiorenni, che non possono vivere in famiglia, in un percorso di vita autonoma e di avvicinamento all'età adulta, con l'utilizzo di speciali supporti, dal momento in cui usciranno dal sistema di tutele, evitando al contempo il rischio della loro permanenza nei circuiti assistenziali.