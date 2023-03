28.03.2023 h 14:40 commenti

Progetto "art at work": le opere di Cinzio Cavallarin esposte nello studio di un avvocato e un geometra

Ad ospitare il quarto appuntamento del progetto saranno l'avvocato Maria Lucarini e il geometra Roberta Fiesoli, nei loro uffici di Prato e Vernio

Gli studi professionali diventano un "museo" con il progetto art at work che nel suo quarto appuntamento con la mostra Vita Nova di Cinzio Cavallarin sarà ospitato dall'avvocato Maria Lucarini e dalla geometra Roberta Fiesoli. Dal 31 marzo fino al 24 settembre nei due studi di via ia Bruno Zucca 2 a Prato e di via delle Rose 4 a Vernio saranno esposte le opere multimateriche nelle quali convivono integrandosi perfettamente tra loro antichi scatti, tessuti, colori e vecchie carte.

Cinzio Cavallarin, artista pratese d’adozione e originario di Chioggia, ha un curriculum artistico di primissimo piano: ha partecipato infatti a numerose esposizioni in Italia, Germania, Austria, Spagna, Francia e Stati Uniti. Risulta impossibile sintetizzare tutte le mostre che lo hanno visto protagonista a livello internazionale, pur essendo d’obbligo ricordare la sua partecipazione alla 54° Biennale d’Arte di Venezia.

“Abbiamo voluto intitolare la mostra Vita Nova per la nobilitazione che Cavallarin mette in atto di oggetti desueti e a volte abbandonati - spiegano Lucarini e Fiesoli- Una nuova vita appunto, elevare nell’opera d’arte scampoli e avanzi di vita che ritrovano così una straordinaria collocazione”.

A Prato è possibile vedere una sezione della mostra che vede protagonista l’utilizzo di antiche fotografie, mentre a Vernio si trovano opere omaggio all’icona pop, Marilyn Monroe (inaugurazione il 17 aprile)”.

Le opere saranno visibili in orario di apertura degli studi. Per info: artatwork@mail.com, Studio Bartolini e Fiesoli 0574-957447, Studio Lucarini 0574-725430.