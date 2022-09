28.09.2022 h 16:15 commenti

Progetti sulla sicurezza integrata, la Regione premia Prato e Vaiano

Al Comune capoluogo sono stati destinati 56.700 euro per la realizzazione di un progetto al Macrolotto Zero, a quello valbisentino 15mila euro per iniziative legate ai giovani e ai luoghi di socializzazione

Prato e Vaiano sono fra gli undici Comuni che hanno ottenuto un finanziamento regionale, rispettivamente di 56.700 e 15mila euro, a sostegno di progetti dedicati alla sicurezza integrata.

Il progetto presentato dall'amministrazione comunale di Prato riguarda il macrolotto zero e in particolare l’installazione di opere d’arte negli spazi pubblici, l'organizzazione di iniziative dedicate allo street food, ma anche incontri su decoro e legalità.

“Il comune di Prato – spiega l'assessore alla cultura Simone Mangani – è il capofila e ha lavorato in collaborazione con Dryphoto, il circo Curiel, il liceo Livi, le scuole Ser Lapo Mazzei e il nascente comitato Macrolotto zero, attorno all'arte pubblica ma anche al progetto di polizia di prossimità ed altre attività che in loco saranno poi rese evidenti".

A Vaiano, invece, si punta sul contrasto alla desertificazione del centro storico. “Il finanziamento che abbiamo ottenuto - spiega il sindaco Primo Bosi – verrà utilizzato per promuovere attività dedicate ai giovani negli spazi centrali della città, che a partire dal tardo pomeriggio si spopola. Proprio insieme ai nostri ragazzi e alle associazioni del terzo settore, realizzeremo un percorso partecipativo per capire quali sono i bisogni per poi organizzare attività ricreative, sociali e culturali”.

Un'iniziativa che si lega anche alla realizzazione della nuova piazza Galilei, davanti alla Casa del popolo, al posto di un parcheggio dismesso: “In questo nuovo spazio – continua Bosi – ci sono alcuni fondi non utilizzati che prenderemo in affitto e utilizzeremo come spazi per i nostri ragazzi. Fra le idee che poi valuteremo nel percorso partecipativo, anche una biblioteca specializzata per i giovani, un punto wi-fi ma anche uno spazio per il recupero scolastico”.

I lavori per la piazza, finanziata al 50% con 15mila da un altro bando regionale, partiranno entro l'anno e si concluderanno a primavera.

“Dopo la fase pandemica – spiega l’assessore regionale alla sicurezza, alla legalità e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo siamo tornati ad investire nei progetti di sicurezza integrata, stimolando le amministrazioni a collaborare con le realtà associative dei loro quartieri e delle loro frazioni, cercando così di contrastare i fenomeni di degrado e incuria. Curare le relazioni e animare i territori con attività culturali e sociali significa investire nella sicurezza delle nostre città”.

