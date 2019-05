28.05.2019 h 11:53 commenti

Progetti integrati in mostra: in biblioteca i lavori degli studenti delle medie ed elementari

Sarà ospitata dalla sezione ragazzi e bambini della Lazzerini da domani al 15 giugno. Due i percorsi espositivi utilizzati per avvicinare i ragazzi all’affascinante mondo dei libri in modo creativo

Domani, mercoledì 29 maggio alle 10, nella sezione ragazzi e bambini della Lazzerini sarà inaugurata l’esposizione "Progetti integrati in mostra" , relativa agli elaborati prodotti dagli alunni che hanno partecipato ai due progetti integrati Fiocco Giallo e Medioevo.

Dal Medioevo ai tempi d'oggi, passando attraverso l'arte di costruire un libro. Un vivace percorso espositivo in due tappe, per ammirare gli elaborati realizzati dalle classi che hanno partecipato a due delle offerte didattiche per l'anno scolastico 2018/2019 proposte dalla sezione ragazzi e bambini della Biblioteca Lazzerini, in collaborazione con altri enti della città.

Una sezione speciale del percorso espositivo è dedicata ai lavori delle classi che hanno partecipato al progetto integrato "Fiocco giallo: nasce un libro…", ideato in collaborazione con Giunti editore. Un progetto, a cura di Barbara Noci e Susanna Pellegrini, pensato per avvicinare i ragazzi a tutto quanto occorre a produrre materialmente un libro: insomma, il libro come compagno di ogni età, in un'esposizione in cui i ragazzi si 'riscoprono' nella creazione… autori, illustratori, artisti. Filo conduttore di questa edizione è stato il tema “Insoliti formati per grandi libri”. Ispirandosi all'arte contemporanea, i ragazzi hanno sperimentato l'uso dei segni realizzati con la penna Bic, il rullo per stampa, i pastelli a cera su carta paglia e tante altre tecniche, divertendosi a realizzare varie tipologie di libri diversi. Non sono mancati i piccoli formati quadrati per le storie a fumetti Queste le classi che hanno partecipato al progetto: Scuola elementare Nelson Mandela Classe V A; Scuola media Sem Benelli Classe I B e I C; Scuola media Mazzoni Classe I C e I G, Scuola media F. Lippi Classe II B, Scuola media E. Fermi Classe I B e I I.

Un’altra sezione dell’esposizione è invece dedicata al progetto integrato “La Storia del Libro: dal Medioevo ai tempi d'oggi”. In mostra per ciascuna delle classi partecipanti al progetto, il "libro di classe": un originale annuario in stile medievale, rilegato all'antica e in scrittura "mercantesca". Al suo interno, una pagina per allievo, con l'iniziale del nome ispirata alle lettere abitate dei codici miniati. Il progetto, a cura di Chiara Marcheschi, Chiara Landi e Susanna Pellegrini, è stato condiviso da: Biblioteca Lazzerini, Biblioteche Diocesane e Archivio di Stato di Prato. Queste le classi che hanno partecipato al progetto: Scuola media Buricchi Classe I B; Scuola media Cironi Classe I C; Scuola media Mazzoni Classe I F, Scuola media Ser Lapo Mazzei Classe I A e I C e Scuola media Tintori Classe I C.

La mostra resterà visitabile, a ingresso libero, fino a sabato 15 giugno durante gli orari di apertura al pubblico della sezione ragazzi e bambini.