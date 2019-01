18.01.2019 h 18:09 commenti

Progettazione rotonda dell'Isola, il sindaco di Vaiano ci ripensa e assegna l'incarico ad un ingegnere

La decisione presa dopo un'interrogazione della lista "I vaianesi" che poneva dubbi sulla legittimità di conferire l'incarico ad un architetto, come era avvenuto inizialmente. A fine gennaio la Regione firmerà la convenzione

A fine gennaio la Regione conferirà l’incarico all’ amministrazione comunale di Vaiano per la realizzazione della rotonda dell’Isola, lungo la 325, un finanziamento di 600 mila euro che rientra nel decreto Gentiloni. A progettare l’opera sarà un ingegnere, nonostante il bando di gara sia stato vinto da un architetto.

Il cambio della guardia è avvenuto nei giorni scorsi dopo che a settembre con un’ interrogazione, la lista "I vaianesi" aveva espresso un dubbio di legittimità sulla scelta del professionista. “L’incarico passa - il commento del gruppo di opposizione- al secondo classificato nella graduatoria delle offerte dei professionisti, stavolta sì un ingegnere. Ci chiediamo che cosa sarebbe potuto succedere senza la nostra segnalazione, con un progetto così importante affidato senza controlli su norme e leggi.La certezza è che per la rotonda si sono persi mesi e mesi di lavoro, si è fatto fare un progetto destinato a rimanere in un cassetto e ci si è esposti a rischi di ricorsi, con conseguenti spese legali da sostenere. L’altra certezza è l’aumento della spesa per la progettazione, che passa da 11.546 a 13.182 euro”.

Il sindaco Bosi, nonostante abbia sollevato il vincitore del bando dalla progettazione, parla di eccesso di zelo della sua giunta. “Dopo l’interrogazione – spiega – abbiamo fatto delle verifiche con la Regione e gli ordini di architetti e ingegneri, ma non abbiamo avuto risposte chiare, così per non rischiare di perdere il finanziamento abbiamo chiesto al professionista che si è aggiudicato il progetto di fare un passo indietro”. La rotonda infatti, è un’opera attesa da tempo sia perché regolerà l’ingresso alle frazioni dell’ Isola e di Popigliano, ma anche perché sarà un ulteriore deterrente contro l’alta velocità lungo la 325.



