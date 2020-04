10.04.2020 h 10:54 commenti

Progettano cinturino per mascherine da donare ai sanitari: ma servono stampanti 3D per produrne tanti

Due pratesi hanno creato il file per realizzare lo strumento richiesto da medici e infermieri: "Noi riusciamo a stamparne sei ogni due ore. Mettiamo a disposizione il file da noi progettato per chi volesse aiutarci". Tutti i prodotti saranno regalati

Uno dei problemi segnalati dal personale sanitario in questi giorni di emergenza è la difficoltà ad operare con i Dpi, i dispositivi di sicurezza necessari ad evitare il contagio ma che, come è facile comprendere, non sono sicuramente il massimo della comodità. In particolare, medici, infermieri ed oss hanno lamentato il fastidio provocato alle orecchie dai lacci delle mascherine, quando vengono indossate per molte ore. Ecco così che due pratesi, Claudio Maddaleno e Lorenzo Marini della DroneflyPrato, hanno progettato in 3D dei cinturini che fanno da supporto per le mascherine chirurgiche. Il problema, adesso, è riuscire a produrle in numero massiccio, in modo da poterli donare ai sanitari.

"Dopo varie richieste di aiuto da dottori e infermieri - spiegano Maddaleno e Marini - abbiamo deciso di cominciale a produrle e donarle a chi ne avesse bisogno. Il problema è che con la nostra stampante non riusciamo a produrne più di sei ogni due ore. Così, facciamo appello a chiunque possa aiutarci. Mettiamo a disposizione il file da noi progettato per chi volesse aiutarci alla stampa 3D. Se qualcuno è disponibile, ci può contattare per riceverlo gratuitamente alla mail: droneflyprato@yahoo.com".

Intanto sono già state fissate le prime consegne: "Lunedì ne doniamo 50 al reparto di terapia intensiva di Careggi - dicono - mercoledì 30 al reparto di radiologia del Santo Stefano di Prato e 30 alla guardia di finanza di Prato"