02.03.2022 h 11:12 commenti

Profughi dall'Ucraina, pratesi mettono a disposizione del Comune le loro case

La macchina dell'accoglienza è già partita con il censimento degli spazi a disposizione. Il sindaco Biffoni: "Scenario completamente diverso da quelli affrontati fino ad ora"

Intanto la Prefettura comunica che sono a disposizione dell' accoglienza profughi due strutture già attrezzate e non utilizzate.

Censimento degli spazi a disposizione e ricerca di quelli nuovi per prepararsi all'accoglienza dei profughi ucraini. A Prato potrebbero arrivarne in un numero consistente, visto che uno dei criteri stabiliti dal Ministero è quello di “ricongiungimento nazionale”, cioè di prediligere le regioni e le città dove è presente una comunità integrata, e quella pratese è formata da un centinaio di persone residenti da anni.All'amministrazione comunale sono già arrivate offerte spontanee di case e appartamenti da parte di privati, da destinare ai profughi, ma si deve aspettare la pubblicazione del Dpcm, che dovrebbe arrivare in giornata, per avviare ufficialmente la macchina dell'accoglienza attraverso i Cas e i Sai.Gli spazi, effettivamente, sono pochi, visto che con l'arrivo degli afghani quasi tutti i posti a disposizione sono completi. Per Prato non si profila neanche l'ipotesi dell'albergo sanitario per l'accoglienza; il Datini ha ripreso la sua vocazione turistica e già a dicembre, con la quarta ondata di contagi, non aveva dato la propria disponibilità.“Questa volta – spiega il sindaco Matteo Biffoni – ci troviamo davanti a uno scenario completamente diverso da tutti gli altri: ad oggi stanno arrivando profughi alla spicciolata ospiti di connazionali residenti a Prato che però sono intenzionati a rientrare in patria appena la guerra finirà. Ma ci sono soprattutto due incognite con cui dobbiamo convivere. La prima è quanto dura la guerra, la seconda come andrà a finire “Accogliere persone che staranno a Prato per poco tempo, infatti, significa un'organizzazione che non prevede un percorso di integrazione vero e proprio, ma di “ospitalità temporanea” se invece la Russia dovesse invadere definitivamente l'Ucraina, allora per i profughi potrebbero decidere di non rientrare. “Sono variabili che non possiamo prevedere- continua Biffoni – per questo ci muoviamo passo per passo. Il primo è il monitoraggio degli spazi, anche perchè arriveranno soprattutto donne con bambini che avranno bisogno di soluzioni alloggiative diverse, ad esempio rispetto a quelle previste per i profughi africani che sono soprattutto giovani uomini. L'altro grande problema è quello delle vaccinazioni, pochi sono immunizzati ma soprattutto con il vaccino russo, che non è riconosciuto in Europa”Un' ultima variabile è il numero di persone che arrivano in città in modo indipendente, attraverso una rete di volontari che li raggiunge ai confini di Polonia e Ucraina per poi ricongiungerli con parenti e amici.