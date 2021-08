23.08.2021 h 17:40 commenti

Profughi dall'Afghanistan, i primi arriveranno la prossima settimana. Si cercano altri spazi per l'accoglienza

Fanno parte del secondo gruppo che arriverà in Toscana composto da 112 persone. Questa notte nella caserma di Pisa sono arrivati 200 afghani che saranno trasferiti nelle strutture sanitarie di Firenze, Montecatini e Chianciano per il periodo di quarantena

(a.a.)

La Toscana accoglierà oltre 300 profughi afgani, 200 sono già arrivati questa notte nella caserma dei Parà a Pisa e da lì saranno trasportati nelle strutture sanitarie per il periodi di quarantena (Firenze, Montecatini, Chianciano).Altri 112 dovrebbero arrivare nei prossimi giorni e almeno cinque, in arrivo la prossima settimana, saranno accolti in un appartamento gestito dalla cooperativa Eccoci. Nuovi posti saranno messi a disposizione da Pane e Rose, Coop 22 e la cooperativa Arkè sempre all'interno del percorso Sai (sistema accoglienza integrazione, l'ex Sprar) che complessivamente su Prato ospita 75 persone su una disponibilità massima di 80. Il progetto è finanziato dal Ministero degli Interni e in minima parte coofinanziato dai Comuni. “Chiediamo al Governo di ampliare la disponibilità in Toscana dei posti nel Sai – ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani al termine del primo incontro del tavolo sull'Afghanistan - il programma che già vede la presenza controllata in Toscana di oltre 1500 profughi provenienti da zone a rischio di molti Paesi. Ora è il momento di passare dalla disponibilità ai fatti: noi siamo pronti ”. Al tavolo partecipano oltre alla Regione anche Anci Toscana , Unione province toscane e prefetture coordinate da quella di Firenze (la prefetta Alessandra Guidi i primi di settembre sarà trasferita e questo potrebbe creare qualche problema ). Intanto a Prato si sta lavorando per trovare nuovi spazi adatti a varie richieste del Ministero.“Si tratta di una sorta di incastro- spiega Sabrina Maggi, coordinatrice Sai su Prato – il 17 agosto è arrivata la richiesta di accoglienza, al momento è libero un solo appartamento, da metà settembre potrebbe liberarsi un altro. Stiamo anche cercando disponibilità in alte strutture ad esempio per donne, mamme con bambini e uomini, in modo da dare la massima disponibilità. Per ora non è stato fornito nessun elenco, comunque tutti i profughi dovranno essere sottoposti a tampone almeno 48 ore prima di arrivare in città. Quindi i tempi non sono velocissimi”. Nei prossimi giorni anche gli altri Comuni della provincia daranno la loro disponibilità di accoglienza.Le persone inserite nel Sai saranno seguite dagli operatori e per loro è previsto un vero e proprio percorso di integrazione, con ovviamente l'inserimento nella scuola per i minori. I 112 che arriveranno sono collaboratori e quindi il percorso di riconoscimento dello stato di rifugiato dovrebbe essere relativamente facile. “Finora il modello toscano di accoglienza – ha precisato l’assessore Stefano Ciuoffo – ha fornito risposte positive e di qualità. Anticiperemo le risorse economiche necessarie in attesa che ci arrivino i fondi da Roma. Garantiremo sia la sicurezza che la privacy di coloro che in questi anni hanno collaborato e lavorato insieme al nostro contingente in Afghanistan “.