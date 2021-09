01.09.2021 h 12:19 commenti

Profughi afgani, Vernio accoglie la prima famiglia: ci sono anche due bimbi piccoli

Il nucleo famigliare è stato inserito nel percorso dei Cas, nei prossimi giorni potrebbe arrivare un'altra famiglia. Alla provincia di Prato sono destinati il 7% dei 512 profughi accolti dalla Toscana, ma bisogna fare i conti con gli spazi a disposizione

La prima famiglia di profughi afgani è arrivata ieri, 31 agosto, nel comune di Vernio, il piccolo nucleo di quattro persone, è stato inserito all'interno dei percorso Cas.Il sindaco Giovanni Morganti, come gli altri suoi colleghi, aveva dato la disponibilità all'accoglienza, la destinazione è stata scelta dalla Prefettura che coordina le operazione, non è arrivata nessuna richiesta di accoglienza, invece, da parte di famiglie o associazioni che non rientrano nei circuiti Cas e ex Sprar. Padre, madre e due bimbi piccoli stanno bene, anche se ancora scossi e frastornati, ora sono stati sottoposti agli accertamenti sanitari, ma erano già stati vaccinati nel centro di prima accoglienza.Nei prossimi giorni potrebbe arrivare un nuovo nucleo, forse proprio nel comune di Prato dove l'associazione Eccoci ha già preparato un alloggio, ma per ora non c'è una data certa. “Alla provincia di Prato – ha spiegato il prefetto Adriana Codegode – secondo le ripartizioni in quote, verranno assegnati il 7% dei 512 richiedenti asilo che arriveranno in Toscana, compatibilmente con i posti a disposizione sia nel percorso Cas sia in quello ex Sprar”.