01.08.2022 h 11:13 commenti

Produzione industriale, Prato con un +8,8% è la locomotiva di Confindustria Toscana Nord

Dati estremamente positivi nel secondo trimestre 2022 con il tessile che da solo vale una crescita dell'11,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno

E' Prato la locomotiva, tra i territori di Confindustria Toscana Nord, nel secondo trimestre 2022 per la produzione industriale con un +8,8% che si spiega con il fatto che quello pratese era il territorio che nella pandemia aveva perso di più e che aveva quindi più terreno da recuperare. Per il resto i valori tendenziali si vanno ormai "normalizzando" via via che il confronto avviene non più con le fasi di maggior durezza della crisi pandemica ma con periodi già all'insegna della ripresa. In particolare, il livello della produzione del 2° trimestre di quest'anno segna +3,7% rispetto allo stesso periodo del 2021, che a suo tempo rappresentò un momento di svolta con un aumento a due cifre. Differenziato l'andamento nelle tre province, con Lucca e Pistoia più stabili (rispettivamente +1,8% e +0,7%), mentre Prato, come detto, segna un buon +8,8%.

"Per Prato quello che si è chiuso a fine giugno è stato un buon trimestre dal punto di vista dei volumi di produzione - dice la vicepresidente di Confindustria Toscana Nord Fabia Romagnoli -. Lo testimoniano +11,1% del tessile e +8,8% del meccanotessile: il sistema produttivo pratese, dopo le traversie del periodo pandemico, ha ripreso quota. Ma il tessile è un settore energivoro: praticamente tutte le lavorazioni hanno questo status, con il comparto tintorie e rifinizioni che è anche e soprattutto gasivoro ed è colpito ancor più fortemente dai rincari. Un grave problema che non accenna a trovare soluzione e che inficia una ripresa per altri aspetti molto positiva. Proprio alla fine del trimestre oggetto della rilevazione e all'inizio di luglio le fiere tessili hanno evidenziato l'interesse dei mercati per le tipologie produttive pratesi: le opportunità di produrre ci sono, ma l'intera filiera è e rimane in sofferenza a causa della bolletta energetica e di difficoltà di approvvigionamento".