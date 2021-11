30.11.2021 h 11:59 commenti

Produzione industriale bene anche nel terzo trimestre ma i risultati pre Covid restano lontani

Da luglio a settembre fatto registrare nel distretto un +11,9% rispetto allo stesso periodo del 2020, dato che rappresenta però -9,4% rispetto alla media 2019

Buone notizie, sul fronte economico, dagli ultimi dati della produzione industriale di Lucca, Pistoia e Prato raccolti ed elaborati dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord. Anche se per l'area pratese resta un gap da colmare con il periodo pre Covid nonostante il +11,9% fatto registrare tra luglio e settembre sullo stesso periodo 2020..

Nel 3° trimestre 2021 la crescita tendenziale della produzione industriale nell’area Lucca-Pistoia-Prato - quella calcolata nel confronto rispetto allo stesso periodo del 2020 - si colloca a +8,4%. Un dato coerente con quanto accaduto nel trimestre precedente, quando il confronto con il corrispondente periodo del 2020 era sì maggiore di 5 punti, ma condizionato dal confronto con il periodo peggiore della pandemia, che comprendeva anche la chiusura forzata di molte attività manifatturiere. Sulla base dei dati attuali pertanto la ripresa dell'attività produttiva dell'area Lucca-Pistoia-Prato evidenzia uno sviluppo di fondo positivo e piuttosto regolare.

Nello specifico dei settori, sono ancora impegnati a recuperare i livelli del 2019 la moda, il lapideo, il mobile e in misura minore la carta; vicinissima all'obiettivo la metalmeccanica, mentre chimica, plastica, alimentare e mezzi di trasporto lo superano, in qualche caso anche ampiamente.

"L'andamento della produzione manifatturiera pratese nel 3° trimestre 2021 continua a segnare risultati nettamente positivi: +11,9% rispetto allo stesso periodo del 2020, dato che rappresenta -9,4% rispetto alla media 2019, ultimo anno pre-covid - afferma la vicepresidente di Confindustria Toscana Nord Fabia Romagnoli -. Le buone prestazioni della produzione pratese non bastano a recuperare le posizioni perdute con la pandemia e il motivo rimane sempre lo stesso: la prevalenza nell'ambito del manifatturiero pratese del settore moda, che nel 2020 ha perso volumi di produzione per oltre il 21% nel tessile e per quasi il 23% nell'abbigliamento. Una quota difficile da recuperare in un contesto in cui la vita sociale è sì ripresa ma non certo a livelli di normalità che, date le recentissime notizie sull'evoluzione della pandemia, stenteranno ancora a tornare".

"Per il manifatturiero pratese attualmente - prosegue Romagnoli - la principale minaccia, più ancora dei volumi di produzione, è la marginalità, letteralmente mangiata dagli aumenti della bolletta energetica, delle materie prime e dei trasporti. Una situazione, questa, che se dovesse continuare nel medio termine rischierebbe di divenire insostenibile".