Produttori di filato con il vento in poppa, lanifici al palo: la doppia velocità del distretto

In alcune fasi della lavorazione i clienti arrivano anche da Biella, volano la maglieria e l'arredamento. Produzione dei tessuti invece ancora in difficoltà: annullata Performance Days di Monaco, a rischio la progettazione delle collezioni della primavera estate 2023

Produttori di filato con il piede schiacciato sull'acceleratore, lanifici con il freno tirato. Il distretto viaggia a due velocità contrapposte con il vento in poppa per tutto il comparto dei filati che, grazie al trend positivo di maglieria e arredo, registra una crescita costante degli ordini e i produttori di tessuto che invece faticano a realizzarli.

"Se avessi dovuto fare una previsione - ha spiegato Stefano Betti del vaporizzo Lia - non avrei mai osato sperare un momento migliore, abbiamo tantissimi ordini, non solo dei nostri clienti storici, ma anche di nuovi, molti arrivano anche da Biella. Certo dobbiamo fare sempre i conti con l'aumento delle tariffe per l'energia che assottigliano i margini".

Trend positivo anche per la Pinori Filati, dove gli ordini arrivano in abbondanza, ma bisogna fare i conti con l'aumento dei costi delle materie prime, anche quelle più povere e la mancanza di manodopera. "La carenza di personale è sempre più preoccupante - spiega Raffaella Pinori - nonostante con il Pin e il Pecci stiamo arrivando alla conclusione del progetto Penelope, pensato proprio per qualificare gli operai. a questo si aggiunge la speculazione sulle materie prime, tuttavia il trend continua ad essere positivo nonostante l'incertezza del momento".

E la quarta ondata della pandemia ha raffreddato la produzione dei lanifici, Performance Days di Monaco è stata annullata a causa dei contagi creando ancora più incertezza anche nella progettazione delle collezioni primavera estate 2023. "Un mercato impazzito - commenta Roberto Rosati del lanificio Fortex - che è ancora più appesantito dalla speculazione sulle materie prime, il prezzo del cotone è raddoppiato, e quello dell'energia dove si registrano rincari cinque volte maggiori destinati a crescere per chi dovrà fare nuovi contratti a lungo termine. Inoltre anche i nostri clienti hanno comportamenti diametralmente opposti: alcuni si muovono con grande anticipo per paura di non avere i prodotti, altri sono cauti e quindi aspettano ancora. nel mezzo c'è la pianificazione delle materie prime".

Anche per il lanificio Bellucci l'interpretazione del mercato non è facile. "Vediamo segnali di ripresa sul mercato interno - spiega Manuele Nipoti - gli Stati Uniti restano ancora riflessivi e la Germania resta un mercato problematico. In tutto questo la lotta quotidiana è di arrivare a coprire i costi che sono schizzati verso l'alto. Il nostro è un tentativo di resistenza".

in questo quadro gioca anche l'incertezza sanitaria che da una parte inibisce i consumi. "In realtà spiega Rosati - a Londra i negozi sono affollati e la gente ha voglia di comprare, nonostante la difficile situazione, quindi è veramente difficile riuscire a dare un'interpretazione e di conseguenza a pianificare o più semplicemente a sopravvivere".

