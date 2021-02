Rossetti, smalti, ciglia finte e bigiotteria per un totale di quasi mille confezioni, tutte con etichettature mancanti o non conformi alla normativa nazionale ed europea. E' quanto scoperto e sequestrato dalla polizia municipale in tre diverse attività: un negozio e un centro estetico gestiti da cinesi in via Pistoiese e dintorni e un bazar a conduzione nigeriana in centro. L'unità operativa di polizia commerciale ha sanzionato i primi due con multe da mille euro ciascuna, e con il doppio il terzo.