Prodotti da inalazione e sigarette elettroniche fuorilegge sequestrate in una rivendita

L'intervento dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a Prato: la merce illegale era sia nel negozio sia nel distributore automatico ed era priva dei contrassegni fiscali e dell'indicazione di provenienza

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Firenze hanno sottoposto a sequestro amministrativo cautelare, ai fini dell’eventuale distruzione, una partita di merce costituita da 17 confezioni di prodotti liquidi di inalazione con e senza nicotina (sigarette elettroniche monouso precaricate con liquidi da inalazione). La merce è stata trovata in una rivendita di generi di monopolio di Prato (della quale non sono state fornite ulteriori indicazioni) e nel distributore automatico attiguo alla stessa, priva dei contrassegni fiscali che ne determinano l’assolvimento delle accise e senza la documentazione attestante la provenienza.

L’accertamento ha consentito di chiarire che i prodotti non erano iscritti nella tariffa di vendita e che non riportavano la corretta dicitura prevista dal Ministero della Salute per l’immissione in commercio. Al titolare della rivendita verrà inflitta una sanzione amministrativa in relazione all’ammontare delle accise dovute.