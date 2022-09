23.09.2022 h 15:02 commenti

Processo rinviato perché il fascicolo non si trova, Mazzetti (FI): "Critica la situazione del tribunale"

La candidata del centrodestra al collegio uninominale della Camera torna sui problemi degli uffici giudiziari di Prato dopo che stamani è stato rinviato il processo China truck perché "il fascicolo non è stato reperito dalla cancelleria"

Il processo China truck, quello al sodalizio cinese smantellato nel 2018 al termine di un'articolata indagine coordinata dalla Dda di Firenze e condotta dalla Squadra mobile di Prato (diretta all'epoca da Francesco Nannucci), si è fermato alla casella 'imprevisti'. Nell'udienza di oggi, venerdì 23 settembre, è stato deciso un rinvio a causa “del fascicolo che non è stato reperito dalla cancelleria”. Uno stop che ha rimandato tutti a casa, compresa la nutrita schiera di avvocati che difendono i 55 imputati chiamati a rispondere di una lunga serie di reati tra i quali figura (non per tutti) l'associazione a delinquere di stampo mafioso.La notizia ( leggi ) ha richiamato l'attenzione dell'onorevole Erica Mazzetti, candidata per il centrodestra al collegio uninominale della Camera, da sempre attenta ai problemi che affliggono gli uffici giudiziari di Prato: “Nonostante gli sforzi dei lavoratori, avevo constatato una situazione critica nel mio sopralluogo al Palazzo di giustizia – le sue parole – ma quanto avvenuto oggi dimostra una volta per tutte che il tribunale non è sufficiente alle esigenze della città. Ho appreso che un importante processo che potrebbe far luce sui traffici illegali che coinvolgono il tessuto della città è stato rimandato, addirittura a novembre, perché una mole di documenti cartacei, e sottolineo ancora cartacei mentre si parla di digitalizzazione, è stata smarrita. Si tratta di un fatto molto preoccupante – aggiunge Mazzetti – in primis perché a tutti deve essere garantito un giusto processo e in tempi umani, e quindi senza continui spostamenti, e in secondo luogo perché una città come Prato merita molto più di questo, merita una giustizia che funzioni”.