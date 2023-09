07.09.2023 h 10:36 commenti

Processo penale telematico e riforma della magistratura, due incontri al giardino Buonamici

Appuntamento il 12 e il 19 settembre, alle 17. Gli eventi sono organizzati dalla Camera penale di Prato e sono aperti alla cittadinanza

Anche la Camera penale di Prato partecipa al cartellone degli eventi culturali del settembre pratese e lo fa con due incontri in programma il 12 il 19 settembre, alle 17, al giardino Buonamici. Il primo, dal titolo “Digitalizzazione del processo: la tutela dei diritti nel processo penale telematico”, vedrà la partecipazione di Aldo Resta, magistrato coordinatore presso la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, Gian Luca Totani, avvocato e responsabile scientifico dell'Osservatorio informatizzazione del processo penale dell'Unione delle Camere penali italiane, e Benedetta Galgani, professoressa di diritto processuale penale all'Università di Pisa. L'evento sarà aperto dai saluti del presidente della Provincia, Simone Calamai, mentre l'introduzione è affidata al presidente della Camera penale di Prato, Federico Febbo.

“La riforma della magistratura non è un tabù” è invece il titolo dell'incontro del 19 settembre a cui parteciperanno Francesco Petrelli, candidato unico alla presidenza Unione camere penali italiane al congresso di Firenze che si terrà tra qualche giorno, Donatella Banci Buonamici, già giudice delle indagini preliminari al tribunale di Verbania e nota per la vicenda giudiziaria della tragedia del Mottarone, Daniela Cavallini, docente di Ordinamento giudiziario all'Università Alma Mater di Bologna. Porteranno il loro saluto il presidente della Provincia, Calamai, e il sindaco di Prato, Matteo Biffoni. A introdurre i lavori Marco Barone e Leonardo Pugi, rispettivamente presidente dell'Ordine degli avvocati di Prato e membro della Camera penale di Prato.

I due appuntamenti sono patrocinati dalla Provincia e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Prato.



