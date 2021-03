24.03.2021 h 14:42 commenti

Processo Creaf, la testimonianza dell'ex presidente Rinfreschi: "La politica spingeva per andare avanti"

Ricostruiti gli anni cruciali della società e i tentativi messi in atto per arrivare al completamento dei lavori dell'immobile di via Galcianese. Nel 2009 manifestarono interesse per il progetto i colossi dell'informatica Hp e Microsoft. L'allungamento dei tempi di realizzazione scoraggiò i due brand. Finita nel nulla anche l'idea di fare del Creaf un polo internazionale della moda attraverso un accordo con il Governo cinese

nadia tarantino

“Nel 2009 anche Hp e Microsoft Italia parteciparono al bando per la manifestazione di interesse: è chiaro che stiamo parlando di multinazionali molto importanti che vedevano nel Creaf la nascita di un luogo di contaminazione dei vari saperi. Parteciparono anche le realtà del territorio come il Pin, Tecnotessile e il centro che gestisce la galleria del vento, ma i tempi di realizzazione si allungarono e l'interesse si raffreddò”. E' uno dei passaggi della lunga e articolata deposizione di Luca Rinfreschi, presidente del Creaf per sei anni a partire dal 2008, chiamato oggi, mercoledì 24 marzo, a ricostruire, davanti al tribunale, la vita della società, costituita da tutti i Comuni dell'area pratese e dalla Provincia come socio di maggioranza, e quella del Centro di ricerca e alta formazione. Una vita durata 11 anni, costata oltre 20 milioni di soldi pubblici, finita con la dichiarazione di fallimento senza essere mai arrivata al taglio del nastro.Rinfreschi (difeso dall'avvocato Alberto Rocca), insieme ad altri sette tra politici ed ex amministratori – tra loro il sindaco Matteo Biffoni nella sua qualità di presidente della Provincia e il suo predecessore Lamberto Gestri – è accusato di bancarotta semplice.Incalzato dalle domande del pubblico ministero, Lorenzo Boscagli, l'ex presidente del Creaf ha ripercorso il periodo della sua gestione chiusa con le dimissioni: “In quella società – le sue parole – ci ho messo molto di me stesso perché la ritenevo e la ritengo importante per la città. Un'idea nata tra le istituzioni all'epoca in cui ero presidente della Camera di Commercio, tutti convinti che potesse essere la svolta per l'economia tessile che attraversava una fase calante. Quando il vicepresidente della Provincia, Daniele Panerati, mi propose il ruolo che poi ho ricoperto, accettai perché in quel progetto ci credevo”.Un progetto – a sentire Rinfreschi – naufragato nel mare della burocrazia (“ci siamo spesso scontrati con questo muro”) e del decreto Brunetta che, parole testuali, “ci segò le gambe”. Nel 2010, l'allora ministro per la Pubblica amministrazione, varò la norma che impediva agli enti pubblici di finanziare società con bilanci in perdita da tre anni: “L'anticipazione finanziaria concessa dalla Provincia, che fino a quel momento ammontava a 5 milioni 900mila euro a fronte di un accordo che ne prevedeva 7 e mezzo, era finalizzata agli investimenti – ha spiegato Rinfreschi – e dal momento che la legge si prestava a diverse interpretazioni, mettemmo insieme una serie di pareri secondo i quali il Creaf rimaneva fuori dalla norma”. La restituzione era fissata al 31 dicembre 2010. “Collochiamoci a metà di quell'anno – la domanda del pm – avevate di fronte a voi un orizzonte che vi faceva intravedere la possibilità di onorare il debito”? Risposta: “Sì, attraverso un mutuo”. Ma c'è un ma, grande quanto e più del progetto stesso: per ottenere il mutuo, infatti, si dovevano prospettare ricavi alle banche, e per prospettare ricavi alle banche si dovevano completare i lavori (con l'anticipazione finanziaria della Provincia) e affittare gli spazi. Cosa che non succederà mai.Rinfreschi chiede alla Provincia la dilazione della scadenza. La risposta sta in una serie di lettere che “i funzionari” inviarono per sollecitare la restituzione dei soldi. “Grande rispetto per i funzionari ma di più per i soci – le parole dell'ex presidente del Creaf – loro potevano intervenire e prorogare la scadenza. In quel progetto ci credevano ancora tutti, io volevo finire i lavori, pensavo di chiudere la partita e dare gambe al Centro di ricerca e alta formazione”. Il pm: “Le fu chiesto di restituire i soldi, questo voleva il socio di maggioranza”. “Erano le richieste dei tecnici della Provincia non dei politici”, la replica di Rinfreschi. Secco il pm: “Scusi, ma in quelle lettere c'è scritto Provincia, mica tecnici. Lei aveva a che fare in ogni caso con la Provincia e la Provincia voleva indietro i soldi, ma la restituzione non c'è stata”. Forte l'insistenza dell'imputato: "La vicepresidente Ambra Giorgi prese l'impegno di trovare i soldi per finire i lavori e tutti erano d'accordo su questo, che poi i tecnici sostenessero altro, che dire? il mio riferimento era la politica".Passa il tempo e il progetto non decolla: “Nessun socio si tira indietro – ancora Rinfreschi – si cercano soluzioni e si trovano nella Regione che anticipa le somme Cipe, e che poi si interessa mettendo il Creaf in contatto con la Cina. Facemmo un viaggio nello Zhejiang con l'allora presidente Enrico Rossi e tornammo con un accordo per l'apertura a Prato, dentro il Creaf, di un polo internazionale della moda, il quarto polo cinese in Italia in quel periodo. Ma il vento politico a Prato, era il 2012/2013 era cambiato (al Governo della città c'è il centrodestra, ndr) e non si arrivò a nulla”.Nel 2013 ci si crede ancora e tanto nella possibilità di realizzare finalmente il Creaf: la società presenta all'assemblea dei soci un piano finanziario in cui chiede soldi per completare i lavori e soldi per coprire le spese di gestione nei primi cinque anni di attività del Centro. Piano finanziario bocciato. “In quel momento si parla di Parco scientifico tecnologico – la precisazione di Rinfreschi – si fa ricorso di nuovo alla Regione e si arriva ad un protocollo firmato anche dalla Provincia che prevede un finanziamento di 350mila euro l'anno per tre anni”. Poco tempo dopo Rinfreschi dà le dimissioni. Si apre una nuova gestione con l'amministratore Laura Calciolari, anche lei sul banco degli imputati, che si conclude con la consegna dei libri contabili in tribunale e la richiesta di concordato che però non viene concessa aprendo la via al fallimento.Prossima udienza il 6 aprile.