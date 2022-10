26.10.2022 h 13:02 commenti

Fallimento Creaf, il tribunale assolve Biffoni e Gestri. Condannati gli ex amministratori Rinfreschi e Calciolari

La sentenza è arrivata nella tarda mattinata di oggi. In otto sul banco degli imputati per rispondere di cooperazione in bancarotta colposa semplice. 8 mesi per Rinfreschi e Calciolari, 7 per i mebri del cda. Assolti i sindaci revisori. Il Creaf, mai entrato in attività, fu dichiarato fallito nel 2017, dopo un percorso di 11 anni e una spesa di 22 milioni pubblici

nadia tarantino

La politica non ha colpe se dopo 22 milioni pubblici spesi in 11 anni il Creaf, il Centro di ricerca e alta formazione che nelle intenzioni dei suoi soci – Provincia di Prato e Comuni dell'area - avrebbe dovuto rappresentare il riscatto e il rilancio in termini di competitività e di sviluppo del tessile, non è mai decollato. Lo ha detto oggi, mercoledì 26 ottobre, il tribunale di Prato che, al termine del processo per cooperazione colposa in bancarotta semplice, ha assolto il sindaco Matteo Biffoni , chiamato in causa in qualità di presidente della Provincia (avvocati Nicolosi e Lucibello), e il suo predecessore, Lamberto Gestri (avvocato Renna). Assolti – la pronuncia del giudice Elisa Romano - “perché il fatto non sussiste”. Diverso il destino degli amministratori che si sono succeduti alla guida del Creaf: Luca Rinfreschi, presidente fino al 2014 (avvocato Rocca), e Laura Calciolari, amministratore unico (avvocato Rondanina), sono stati condannati a 8 mesi di reclusione. Condannati a 7 mesi i membri del cda, Gianmario Bacca (avvocato Guarducci) e Veronica Melani; assolti i sindaci revisori Marco Bini e Massimo Picchi (avvocati Bertei e Traversi).La sentenza è stata accolta con un pianto liberatorio da Matteo Biffoni, dai suoi avvocati e dai suoi collaboratori: “Ho sofferto tanto – ha detto – ma sapevo di aver agito correttamente, di aver provato a dipanare una intricatissima vicenda che, quando sono arrivato io, era già vecchia di molti anni. Tutto questo gratis, per grazia e per amore, in un momento in cui le Province, ormai smantellate, navigavano nell'incertezza”. Gli ha fatto eco Lamberto Gestri, che ha assistito alla lettura accanto alla moglie: “Si chiude una lunga parentesi, un incubo. Una decisione giusta, mi dispiace per Rinfreschi ma capiremo meglio quando ci saranno le motivazioni”. Ha detto di più Gestri: "Rifarei tutto di nuovo nonostante questa esperienza tremenda che mi ha tolto sonno e serenità. Ho sempre lavorato per salvaguardare l'interesse pubblico e mai mi sarei aspettato che la mia attivitòà politica finisse con una coda come questa". I due ex presidenti della Provincia hanno ringraziato gli avvocati: "Hanno affrontato un lavoro difficile, ci sono stati accanto, hanno condiviso ogni minuto di questa parentesi".Rinfreschi è stato il primo a lasciare il Palazzo di giustizia e lo ha fatto con un commento lapidario: “Sono stupito”.Condanne molto più basse di quelle chieste dal pubblico ministero Lorenzo Boscagli alla fine di un percorso giudiziario che, questo va detto a gran voce, ha fatto chiarezza su una delle vicende più discusse della storia recente della città e, soprattutto, sul fiume di milioni di euro arrivati al Creaf senza però concretizzare la realizzazione del progetto. Un progetto morto senza mai vedere la luce, addirittura meno della famosa 'cattedrale nel deserto' di cui nel 2017, quando il tribunale dichiarò il fallimento respingendo la richiesta di concordato presentata dall'amministratore unico Calciolari, parlò il procuratore Giuseppe Nicolosi. Tra novanta giorni si conosceranno le motivazioni della sentenza e si potrà spiegare meglio l'orientamento seguito dal tribunale per il suo pronunciamento, ma al momento una lettura, per quanto riduttiva, c'è ed è chiara: alla politica, e più precisamente alla Provincia, socio di maggioranza del Creaf, non si possono addebitare responsabilità, non si possono muovere accuse se il traguardo non è stato raggiunto.Seguendo la ricostruzione del pubblico ministero Boscagli, il Creaf era al default tecnico già nel 2011 e averlo tenuto in vita fino al 2016 ha significato aumentare il dissesto da 16 a 22 milioni. Cinque anni durante i quali ogni strada è stata tentata per salvare il salvabile, per completare i lavori e riempire gli spazi, parte dei quali, nel periodo della pandemia – come ha sottolineato Gestri - “sono stati egregiamente utilizzati per la campagna di vaccinazione antiCovid”. Questo a significare che i 22 milioni sono lì, in quell'immobile diventato proprietà della Regione attraverso Sviluppo Toscana, e oggi per una parte occupato da aziende di meccanica e innovazione tecnologica e per una parte dalla Asl.Inevitabile il riferimento al contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, condannata pochi giorni fa dalla Cassazione a sborsare 700mila euro al Creaf che – è stato chiarito – a differenza di quanto sostenuto, poteva usufruire della detrazione Iva. “Una sentenza che arriva ora, quando alla gallina – ha detto in modo colorito ma efficace lamberto Gestri – è stato già tirato il collo. Capite che quei soldi, se riconosciuti quando serviva riconoscerli, ci avrebbero potuto far scrivere una storia diversa”.Sui due elementi - detrazione Iva e interesse per gli spazi - ha puntato con piglio molto critico Biffoni richiamando la relazione firmata dal curatore fallimentare Castoldi: "E' venuto a dire che mai avremmo vinto il ricorso e invece la Cassazione ci ha dato ragione, è venuto a dire che nessuno avrebbe occupato i locali del Creaf e oggi quei locali sono pieni. Convincimenti - ha detto il sindaco - sgretolati dai fatti". Quanto al processo, Biffoni ha detto di aver auspicato che alla fine dell'istruttoria ci fosse nei suoi confronti una richiesta di assoluzione: "Non perché io sono sopra la legge, anzi sono più giudicabile di tutti gli altri cittadini ma le evidenze portate durante il processo erano chiare e mi sarebbe piaciuto se il pubblico ministero avesse fatto questa valutazione. Per l resto, rappresento la comunità degli amministratori pubblici che si assumono responsabilità e rischi ma chiedono massimo rigore quando uno di loro si trova nella condizione di essere processato".