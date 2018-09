18.09.2018 h 18:01 commenti

Processo Creaf, Biffoni: "Sempre fatto l'interesse della collettività". I 5 Stelle: "Non si ricandidi"

Il sindaco si dice tranquillo e sicuro di dimostrare la propria correttezza e incassa la fiducia del Pd. Garnier: "Felice di aver contribuito alle indagini"

Matteo Biffoni, citato a giudizio in qualità di presidente della Provincia pratese, per bancarotta semplice, in relazione al fallimento del Creaf ( "Mi difenderò, sono certo di aver agito per il meglio della collettività". Reagisce così il sindaco, citato a giudizio in qualità di presidente della Provincia pratese, per bancarotta semplice, in relazione al fallimento del Creaf ( LEGGI ). Biffoni spiega di "essere molto tranquillo", perché ritiene di "aver agito nella massima correttezza". "Mi difenderò in giudizio - aggiunge -, non sono spaventato per questo vicenda in relazione a una mia eventuale ricandidatura a sindaco nelle prossime elezioni amministrative".

Biffoni incassa la piena solidarietà anche dal segretario del Pd Gabriele Bosi "Confermo piena fiducia nel sindaco Matteo Biffoni - dice -. Oltre ad aver gestito come presidente della Provincia solo l’ultimissima fase di una vicenda che viene da molto lontano, Biffoni ha sempre agito in piena trasparenza ed è proprio alla luce di questo che siamo più che convinti che potrà dimostrare agevolmente la propria estraneità al reato che gli è stato contestato. Siamo certi che tutto sarà chiarito poiché al primo posto c’è, e c’è sempre stato da parte sua, il rispetto dell'interesse pubblico".

Di tutt'altro tenore, invece, le reazioni delle opposizioni. Silvia La Vita, consigliere del Movimento 5 Stelle, accusa: "Paradossali le dichiarazioni del sindaco che anche di fronte al rinvio a giudizio sostiene di aver trovato in eredità dalle precedenti amministrazioni questa situazione - afferma -. Non solo Biffoni è il massimo rappresentante del partito, unico responsabile di questa voragine, ma prima di essere stato eletto sindaco è stato per 10 anni consigliere comunale, e, on quella veste, ha sempre votato a favore del bilancio di Creaf. Inoltre fin dall'approvazione del primo bilancio nel 2014 abbiamo chiesto con forza al sindaco di mettere in liquidazione Creaf e di fermare lo spreco di denaro pubblico che andava aumentando anno dopo anno, ma ci siamo sempre sentiti rispondere che non si trattava di uno spreco ma di un progetto funzionale e di una grande opportunità per la città".