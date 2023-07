17.07.2023 h 16:47 commenti

Processo China Truck, niente da fare per l'avvio del dibattimento: nuovo rinvio a ottobre

Nuovo imprevisto: l'elenco delle telefonate da trascrivere si è perso nel viaggio virtuale dalla procura della Dda di Firenze al tribunale di Prato. Tutto rinviato a ottobre. E' questo il primo processo che contesta l'associazione per delinquere di stampo mafioso a cittadini cinesi

Prima i 56 faldoni 'persi', poi i difetti di notifica, poi qualche altra questione tecnica, e da ultimo, oggi, lunedì 17 luglio, l'elenco delle telefonate da trascrivere rimasto da qualche parte nel tragitto virtuale tra la procura distrettuale antimafia di Firenze e il tribunale di Prato. Niente da fare per il processo China Truck, nato dall'inchiesta su un gruppo di cinesi che avrebbe controllato lo spostamento delle merci in entrata e in uscita dalle aziende orientali sparse in tutta Europa imponendo ai titolari le ditte di trasporto di cui servirsi.Il fischio di inizio per l'apertura del dibattimento prima o poi ci sarà, ma al momento è ancora lontano. Molto lontano. E questo nonostante sia passato un anno e mezzo dalla prima udienza e più di quattro dal blitz con 33 arresti, 60 denunce, una valanga di perquisizioni in mezza Italia e fuori. Per sapere se reggerà l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso contestata per la prima volta in un'aula del tribunale di Prato ad una consorteria cinese, dovrà passare ancora un bel po' di tempo.Oggi doveva essere il giorno dell'affidamento dell'incarico per la trascrizione di una ingente quantità di telefonate intercettate durante le indagini; un passaggio che il presidente del collegio giudicante non ha potuto fare perché l'elenco chiesto alla procura è stato effettivamente inviato (il pm della Dda, Lorenzo Gestri, ha mostrato l'inoltro tramite Pec) ma, stamani, nel fascicolo non c'era. Che fine ha fatto? Ecco che è stato necessario aggiornare l'udienza; slittamento di tre mesi, al 16 ottobre, quando, salvo ulteriori intralci e dopo che la folta schiera di avvocati delle decine di imputati avrà detto la sua, il perito del tribunale riceverà l'incarico del lavoro da fare. Non un lavoretto, anzi. Si tratta di centinaia e centinaia di telefonate, alcune brevi e altre lunghe, alcune in cinese 'corrente' e altre in svariati dialetti: roba che richiederà sicuramente moltissimo tempo. E nell'attesa il dibattimento non potrà essere avviato perché gran parte dell'istruttoria poggia proprio sulle intercettazioni telefoniche.Diversi i reati contestati a vario titolo: estorsione, usura, spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo e l'associazione per delinquere di stampo mafioso che riguarda 38 imputati. Fatti datati: un'indagine, quella condotta dalla Squadra mobile di Prato diretta allora da Francesco Nannucci, oggi a capo della Dia a Firenze, che portò a galla la presunta organizzazione mafiosa dedita, stando alle accuse, a illeciti di vario genere. La procura confezionò le richieste cautelari che furono accordate con tempi lunghi. Quei fatti, oggi, sono lontanissimi nel tempo. E il fattore tempo, a quanto pare, è il ritornello di China Truck.Sull'ennesimo rinvio interviene Aldo Milone di 'Prato libera e sicura': “Roba da non credere. Proviamo a immaginare quanti soldi dei contribuenti sono stati spesi per il lavoro di indagini portato avanti dalla squadra mobile di Prato per individuare e arrestare i presunti mafiosi nell'operazione denominata China Truck. Costo del personale, costo delle trasferte e costo delle intercettazioni telefoniche. Solo questi costi dovrebbero fare riflettere un po' tutti e in particolar modo il Governo e il Parlamento. Invece in questi giorni stanno litigando per la separazione delle carriere della magistratura fregandosene di come portare a termine un processo penale che ha richiesto un esborso enorme di soldi pubblici e il rischio di vanificare il lavoro di mesi e anni della Polizia di Stato. Si parla di riforma della giustizia - conclude Milone - che la si riformi, ma davvero".