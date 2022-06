10.06.2022 h 16:14 commenti

Processo celebrato nel tribunale "sbagliato", annullata in Appello la condanna a 10 anni per droga

L'avvocato pratese Stefano Camerini è riuscito a ribaltare la sentenza di primo grado inflitta dal tribunale di Firenze ad un suo assistito arrestato due anni fa nell'ambito di un'inchiesta sul traffico di droga tra l'Olanda e la Toscana. Uno dei nascondigli dello stupefacente fu scoperto a Prato e da qui l'eccezione di competenza territoriale. L'imputato subito rimesso in libertà

Cancellata la condanna a 10 anni di reclusione per detenzione e spaccio di droga. Colpo di scena al processo di Appello per l'operazione 'Car sharing' che nella primavera del 2020 portò al sequestro di quasi venti chili tra cocaina, hashish e marijuana. In carcere finirono sei albanesi accusati di gestire un imponente traffico di droga tra l'Olanda e la Toscana. L'unico imputato ad avere scelto il processo con rito ordinario, un 47enne difeso dall'avvocato Stefano Camerini, è tornato in libertà oggi, venerdì 10 giugno, subito dopo la sentenza di secondo grado. Una sentenza che non solo annulla la precedente ma accoglie anche la richiesta della difesa di spostare il processo dal tribunale di Firenze a quello di Prato, competente per territorio.La vicenda giudiziaria è complessa e parte dagli arresti dei carabinieri di Borgo San Lorenzo che, insieme ai colleghi di Prato e della provincia di Cremona, eseguirono le ordinanze di custodia cautelare chieste e ottenute dalla procura distrettuale antimafia di Firenze per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga.Gli arresti, di fatto, bloccarono il flusso di cocaina che dall'Olanda arrivava in Toscana su auto a noleggio (da qui il nome dell'operazione, Car sharing); tra i luoghi scelti dalla banda come nascondiglio della droga, c'era anche un residence a Prato.In ballo era rimasta ancora la posizione del 47enne dopo che tutti gli altri imputati erano stati giudicati con il rito abbreviato e condannati a pene tra i 4 e i 6 anni di carcere. In primo grado l'uomo era stato assolto dall'imputazione di associazione per delinquere e condannato a 10 anni per numerosi episodi di detenzione e spaccio di droga (6 anni la richiesta al termine della requisitoria del pubblico ministero); i giudici, ancor prima di aprire il dibattimento, avevano respinto la richiesta dell'avvocato Camerini di trasferire il processo a Prato in virtù della competenza territoriale scaturita proprio dal nascondiglio della droga scoperto in città. L'avvocato dal primo giorno aveva contestato il fatto che fosse il tribunale di Firenze a fare il processo. Quella convinzione ha trovato ragione in secondo grado. In attesa del nuovo processo, la cui data dovrà essere fissata dal tribunale pratese, l'imputato, che era agli arresti domiciliari da due anni, è stato rimesso in libertà.