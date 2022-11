11.11.2022 h 11:10 commenti

Problemi sul pagamento delle bollette gas e luce, ecco come effettuare il saldo

Estra Energia e Estra Prometeo si scusano con i cittadini per la non corretta elaborazione del codice necessario al pagamento presso Coop, tabaccherie, edicole e sportelli Monte dei Paschi. Tutte le informazioni per versare quanto dovuto

Occhio alla bolletta di gas e luce. Estra Energie e Estra Prometeo, società di vendita gas e luce del Gruppo Estra, fanno sapere che quelle emesse dal 14 ottobre al 4 novembre contengono un codice a barra alfanumerico non elaborato correttamente che non consente il pagamento presso Coop Centro Italia e Unicoop Firenze, tabaccherie Puntolis, edicole e bar convenzionali con Lis Pay, sportelli del Monte dei Paschi di Siena. Tale difficoltà, ovviamente, non riguarda i cittadini che pagano attraverso l'addebito su conto corrente postale o bancario.

E' possibile pagare il bollettino, senza aggravio di commissioni, presso gli sportelli telematici del Gruppo Intesa Sanpaolo tramite il servizio CBILL o usando la carta di credito su App o Area Clienti Web. Il saldo può essere effettuato anche con bancomat o carta di credito presso i punti Estra, presso gli uffici postali o con bonifico bancario (il codice BIC è sempre BCITITMM. Fatture gas Estra Energie IBAN IT46 O030 6921 5211 0000 0004 910 intestato a Estra Energie; fatture luce Estra Energie IT58O0306921521100000004888 intestato a Estra Energie; fatture gas e luce Estra Prometeo IBAN IT 07 P030 6921 5211 0000 0005 005 intestato a Prometeo.

L'azienda si scusa con i cittadini per l'errore.











