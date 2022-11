10.11.2022 h 11:05 commenti

Problemi respiratori per i dipendenti, evacuata la sede della Provincia

Nessuno ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco il cui sopralluogo servirà a capire cosa abbia provocato il malessere accusato da diverse persone. Una trentina i dipendenti che sono stati allontanati dal palazzo

La sede della Provincia di Prato, in palazzo Banci Buonamici nel centro storico della città, è stata evacuata intorno alle 9.15 di stamani, giovedì 10 novembre, dopo che i dipendenti hanno accusato fastidi respiratori accompagnati da forte tosse. Dalle prime informazioni, nessun avrebbe avuto necessità di essere portato in ospedale. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco che hanno svolto accertamenti per chiarire che cosa possa aver provocato i fastidi che in diversi hanno accusato. Esclusa la presenza di monossido. Sono una trentina le persone fatte uscire dalla sede dell'amministrazione provinciale, sede che ospita anche gli uffici anche la polizia provinciale. I fastidi sono stati accusati in tutti e tre i piani occupati dalla Provincia. A dare l'allarme gli stessi dipendenti. Sul posto anche i carabinieri. Inizialmente era stato deciso di rimandare a casa tutti gli impiegati e di farli lavorare in smart working pe il resto della giornata, ma intorno alle 11.30 i vigili del fuoco, dopo aver areato tutti i locali, hanno consentito a tutti di rientrare ai propri posti di lavoro.