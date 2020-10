15.10.2020 h 10:12 commenti

Problemi elettrici all'impianto di sollevamento: chiusi due sottopassi per il ristagno di acqua

Il problema riguarda quello sul viale dell'Unione Europea e quello di via Fosso del Masi a Paperino. I tecnici hanno risolto il guasto e le due infrastrutture sono state riaperte. Fino alle 13 resta in vigore l'allerta gialla per pioggia

La pioggia caduta nella notte ha provocato problemi alla viabilità cittadina con due sottopassi che sono stati chiusi a causa del ristagno dell'acqua: si tratta di quello di viale dell'Unione Europea, tra Prato e Oste, e di quello di via Fosso del Masi a Paperino. In entrambi i casi si è trattato di un problema all'impianto di sollevamento che ha impedito l'azionamento delle pompe. Sono in via di accertamento le cause del cattivo funzionamento del sistema. Le squadre della protezione civile e i tecnici sono subito intervenuti e intorno alle 11 hanno riaperto entrambi i sottopassi. Intanto fino alle 13 di oggi, 15 ottobre, resta in vigore l'allerta meteo con codice giallo. Il bollettino diramato dalla sala operativa della protezione civile regionale prevede temporali forti con conseguente rischio idrogeologico e idraulico dei corsi d'acqua minori. L'allerta meteo riguarda anche tutta la provincia di Prato.

