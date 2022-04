E' sempre ricoverato in terapia intensiva al Bambino Gesù di Roma, dove è arrivato ieri pomeriggio dopo il primo ricovero al Santo Stefano il 19 aprile e il successivo trasferimento al Meyer di Firenze, il bambino di Prato colpito da una rara forma di epatite acuta pediatrica per la quale ancora non è stata individuata la causa ( LEGGI ).

Il bambino, che ha tre anni e non quattro come emerso in un primo tempo, è stato ritenuto dai sanitari del pesditrico romano "candidabile al trapianto di fegato" vista la gravità della forma acuta che lo ha colpito. Nel corso della giornata, però, l'opzione trapianto è stata accantonata e al momento non è in programma nessun intervento.

L'ospedale Bambino Gesù sta rieseguendo tutte le analisi, già realizzate nei ricoveri precedenti a Prato e al Meyer, per cercare di comprendere la natura dell'infezione che rimane ancora sconosciuta. Al momento sono state escluse tutte le epatiti conosciute e si sta indagando su una possibile infezione da adenovirus.

Dal Bambino Gesù fanno sapere che alcuni casi di epatiti acute di origine non conosciuta vengono ogni anno registrati nella misura di poche unità. La verifica ora è per capire quanto questi episodi siano ora frequenti e se possano essere riconducibili a quanto sta accadendo nel resto d'Europa dove in poche settimane si sono registrati almeno un centinaio di casi analoghi.