12.12.2021 h 16:30 commenti

Principio d'incendio in una casa in via Firenze, sul posto i vigili del fuoco

E' successo nella tarda mattinata di oggi. Fortunatamente non ci sono feriti, gli abitanti sono scegli in strada in attesa dei soccorsi



All'arrivo sul posto gli occupanti dell’abitazione erano già scesi in strada. Il personale del comando di via Paronese, intervenuto con una squadra ed il supporto dell'autoscala, ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'immobile. Sul posto anche una ambulanza della Misericordia di Prato inviata dal 118 per precauzione ma nessuno ha avuto bisogno di assistenza sanitaria.

Edizioni locali collegate: Prato

