Principio d'incendio in un appartamento a causa di una presa elettrica

E' successo nel pomeriggio in via Pasubio a Narnali. Intervenuti i vigili del fuoco con l'autoscale e un'ambulanza inviata dal 118. Per fortuna non c'è stato bisogno dei sanitari

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 27 maggio, in via Pasubio a Narnali per un principio d'incendio che si è sviluppato all'interno di un appartamento. Sul posto sono arrivate le squadre dei pompieri, anche con l'autoscala, mentre il 118 ha inviato un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Santa Lucia. Per fortuna non c'è stato bisogno dell'intervento dei sanitari e anche il principio d'incendio è stato immediatamente domato. Secondo quanto appreso il problema si sarebbe verificato ad una presa elettrica che si è incendiata.

