Principio d'incendio nella cucina di un ristorante in via dei Fossi

E' successo poco dopo l'una di questa notte. Sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 che hanno trasportato al Santo Stefano due uomini. In corso le verifiche per accertare le cause

Principio d'incendio, questa notte 10 giugno, nella cucina di un ristornate cinese in via dei Fossi.

E' successo poco dopo l'1 quando i titolari si sono accorti delle fiamme e sono intrvenuti con gli estintori. Sul posto, oltre a due ambulanze del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo l' area in sicurezza. Due uomini di 52 e 37 anni, sono stati trasportati al Santo Stefano in codice verde e giallo. Sono in corso le verifiche per accertare le cause dell'incendio che potrebbe essere scaturito da un corto circuito.

