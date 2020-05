22.05.2020 h 18:59 commenti

Primo weekend post lockdown, intensificati i controlli. Biffoni: "Confido nel buon senso dei pratesi"

Il comitato per l'ordine e la sicurezza convocato in Prefettura ha deciso di raddoppiare le pattuglie nei turni serali fino a domenica. Qualche timore per le strade della movida come via Settesoldi. Il sindaco invita a rispettare le regole

Occhi puntati sulla movida pratese che da stasera, 22 maggio, e per tutto il fine settimana sarà controllata dal doppio delle pattuglie che in genere coprono il territorio nel turno serale, dal tardo pomeriggio a notte inoltrata. In più la polizia municipale userà il megafono per ricordare agli avventori dei locali il giusto comportamento da tenere per evitare rischi di contagio per se stessi e per gli altri.

L'obiettivo è presidiare le zone più frequentate, dentro e fuori il centro, per prevenire gli assembramenti, ma è chiaro che se le forze dell'ordine in campo si imbatteranno in situazioni fuori regola scatteranno le multe.

E' quanto stabilito dalla Prefettura al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza, convocato dopo le circolari del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e del capo della polizia Franco Gabrielli sulla necessità di attuare misure più stringenti nei confronti della movida. A Prato non si sono registrati episodi limite come quelli di Padova e Palermo, ma ieri e soprattutto mercoledì sera (la foto in via Settesoldi è stata scattata proprio quella sera) la presenza di tante persone davanti ai locali o in altri punti di ritrovo ha fatto preoccupare.

D'altronde è il primo fine settimana post lockdown. Da stasera i più distratti saranno richiamati all'ordine: indossare la mascherina, da togliere solo per bere, mantenere la distanza di un metro e in caso di folla in uno spazio limitato, come ad esempio via Settesoldi, spostarsi dove ci sono meno persone.

Poche e semplici regole che se rispettate aiuteranno il Paese a ritrovare la serenità senza rinunciare al piacere di una bevuta con gli amici. Il sindaco Matteo Biffoni punta molto sul buon senso delle persone: "Anche io ieri sono andato a bere una birra. E' possibile farlo senza rischi. Basta avere un pochino di attenzione. Potrei fare la carogna e sanzionare a tappeto chiunque non rispetti distanze e regole ma non voglio questo. Abbiamo fatto di tutto per garantire ai locali più spazio all'esterno con l'allargamento della pedonalizzazione per poter nuovamente tornare a vivere la città, figuriamoci se voglio mettermi a contingentare il centro. Però ci vuole testa. Spero che questo sia l'unico fine settimana di controlli e che poi le persone sappiano da sole il comportamento corretto da adottare anche perchè polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale dovrebbero occuparsi di altre cose. Voglio fidarmi del buon senso delle persone".