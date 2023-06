22.06.2023 h 10:20 commenti

Nel primo trimestre 2023 in flessione la produzione e l'export dei filati

Alla vigilia di Pitti Filati si registra rispettivamente un calo del 4,4% e 2,6%, che però è ritenuto fisiologico dopo le ottime performance del 2022. Alla Fortezza da Basso, dal 28 al 30 giugno, un terzo degli espositori sono pratesi

ll 28 giugno si apre alla Fortezza da Basso Pitti Filati, tre giorni dedicati alle collezioni autunno inverno 2024.

Gli espositori pratesi rappresentano un terzo del totale con 29 aziende produttrici di filati e sette di settori che al mondo dei filati sono legati in vario modo. A fronte di +16% della produzione e +17,3% del valore dell'export del 2022 rispetto al 2021, nel primo trimestre del 2023 si sono registrate le contrazioni a quota, rispettivamente, -4,4% e -2,6% .

“Sono dati quasi fisiologici – commenta Raffaella Pinori, coordinatrice del gruppo Produttori di filati della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord - che di per sé non destano preoccupazioni. Tuttavia il quadro generale della produzione e dei mercati è all'insegna dell'incertezza. L'effetto ripresa dopo la pandemia si è esaurito: flussi e catene di fornitura internazionali si stanno ridefinendo e riposizionando, in un contesto in continua evoluzione. Al dato positivo della relativa normalizzazione dei costi energetici si contrappongono gli oneri crescenti di materiali e sostanze chimiche, che impattano su alcune fasi di lavorazione; complessa, più dal lato burocratico che da quello sostanziale, la gestione di capitolati e certificazioni"

Sono 80 le imprese produttrici di filati del distretto pratese che nel 2021, con oltre 1700 addetti diretti in media d'anno, hanno realizzato un fatturato di 635 milioni, di cui 301 milioni generati dall'export (+14% rispetto al 2019 pre crisi). I produttori di filati per maglieria esportano mediamente il 55% della produzione in valori, mentre i filati da tessitura sono assorbiti per lo più dal mercato interno e la quota di fatturato destinata all'estero è inferiore. Nel 2022 iI primo mercato è stata la Germania che da sola è valsa l'11,1% del totale (e che rimane in testa, pur con uno share inferiore, anche nel 1° trimestre 2023 quando subisce una vistosa contrazione di -23%); a seguire la Romania che ha assorbito il 10,4% dell'export di filati prodotti a Prato; quindi Hong Kong con il 6% e, con quote intorno al 5%, Spagna, Cina, Francia, Portogallo e Turchia.



