Primo semestre 2022, bene l'export di tessuti e filati ma rallenta rispetto ai mesi precedenti

A rilevarlo il report dell'Irpet che sottolinea anche una crescita del settore maglieria del 13,5% (+ 38,6% rispetto al 2019). Preoccupa il prolungarsi del conflitto in Ucraina e l'aumento dei costi energetici

A dirlo il rapporto Irpet sulla congiuntura toscana nel primo semestre 2022 che registra, a livello regionale, un trend positivo anche se con un rallentamento rispetto ai mesi precedenti.

La Toscana ha fatto meglio della media italiana (+4,7% nel secondo trimestre 2022), anche perché aveva scontato più di altre regioni gli effetti della terza ondata del Covid-19 nella prima metà del 2021. Rispetto allo stesso periodo del 2021, infatti, le vendite estere della regione sono cresciute del 7,6%, a fronte del +12,3% registrato nel quarto trimestre del 2021. Considerando il periodo pre-pandemico come termine di paragone, le produzioni che ancora si mantengono al di sotto dei livelli precedenti al Covid-19 rimangono, nella moda, i prodotti dell’industria tessile e quelli in cuoio e pelle (con l’eccezione delle calzature) e, tra le altre principali produzioni della regione, i macchinari e le loro componenti

"Esaurita la spinta propulsiva della domanda mondiale osservata con l’uscita dalla pandemia - si legge nella nota economica - il nuovo anno ha visto il contesto macroeconomico deteriorarsi a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. Le spinte inflazionistiche che ne sono seguite, sopravvenute su un contesto comunque già caratterizzato da una crescita sostenuta dei prezzi dei prodotti energetici e alimentari, unite alla difficoltà di approvvigionamento di alcuni input essenziali per il sistema produttivo nazionale e regionale, hanno contribuito al rallentamento della crescita".

Le esportazioni del settore dei filati e tessuti nel primo semestre del 2022 hanno fatto registrare un +19,8%, rispetto allo stesso periodo del 2021 e del 17,7% per i capi d'abbigliamento, mentre l'export della maglieria è cresciuto del 13,5% (+ 38, 6% rispetto al 2019).