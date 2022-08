31.08.2022 h 09:00 commenti

Primo memorial intitolato a Paolo Rossi, tra le squadre anche il Coiano Santa Lucia Prato social club

Quadrangolare dedicato al Pablito mondiale con l'obiettivo di dare una opportunità ai giovani calciatori. Insieme alla prima squadra del campione del mondo '82 scenderanno in campo le giovanili di L.R. Vicenza, Bucine e Perugia

Anche il Coiano Santa Lucia Prato social club tra le quattro squadre che daranno vita al memorial intitolato al campione del mondo Paolo Rossi, scomparso il 9 dicembre 2020. L'iniziativa è in programma il 3 e il 4 settembre a Bucine, in provincia di Arezzo. Le altre formazioni giovanili sono il Bucine asd, il L.R. Vicenza e il Perugia. Ognuna di queste società ha rappresentato un pezzo della carriera di Pablito: il Coiano Santa Lucia Prato social club perché è stata la sua prima squadra, a due passi da casa, il Bucine perché è nella cittadina aretina che ha vissuto per anni l'amato goleador dei Mondiali dell'82, la squadra vicentina in omaggio alla realtà dove la vita professionale del calciatore è esplosa e dove è nato il suo primo figlio, e il Perugia, infine, dove ha giocato e terra di origine della moglie Federica e delle figlie. Gli organizzatori, l'Accademia Italia Paolo Rossi supportata

dal Comune toscano, hanno annunciato che tra queste quattro città sarà realizzato anche un gemellaggio, sempre in memoria di Paolo Rossi, non solo capocannoniere del mondiale di Spagna ma anche pallone e scarpa d'oro.

L'obiettivo, per i prossimi anni, è di allargare la rosa dei partecipanti, sempre legate al suo nome, facendo diventare il memorial un torneo internazionale con alcune delle migliori squadre professionistiche a livello giovanile del panorama italiano ed estero, maschile e femminile.

Il memorial si giocherà sul campo sportivo intitolato a Paolo Rossi.

"L'intento - spiega la moglie di Pablito, Federica Cappelletti - è di regalare ai giovani il sogno di giocare a calcio, con i valori di Paolo Rossi: sana competizione, fair play, determinazione, spirito di squadra. In campo, tra sabato pomeriggio 3 settembre è il 4 mattina, oltre 100 ragazzi con il

sogno del pallone e perché no, un domani della maglia Azzurra che ha trasformato Paolo Rossi in Pablito".



