16.05.2022

Primo intervento con il taser: si scaglia contro gli agenti che si difendono con la pistola a impulsi elettrici

E' successo nel pomeriggio di ieri in viale Galilei. L'esagitato, un trentasette, è stato arrestato per resistenza e danneggiamento: ha prima tentato di aggredire i poliziotti poi ha sfasciato l'interno della Volante

Il primo intervento con il taser è stato fatto dalla polizia. La pistola a impulsi elettrici, in dotazione a polizia e carabinieri dallo scorso 9 maggio, è stata usata per la prima volta contro un marocchino di 37 anni che si è scagliato contro gli agenti di una Volante intervenuti per mettere fine alla lite scoppiata nei pressi di una sala slot. E' successo nel primo pomeriggio di ieri, domenica 15 maggio, in viale Galilei, all'altezza di piazza del Mercato nuovo.

Il trentasettenne, trovato con le mani ancora sporche di sangue per le ferite riportate e per i colpi inferti al rivale, ha cercato in tutti i modi di sottrarsi alla polizia. La sua reazione contro gli agenti è stata violenta tanto da costringerli ad usare il taser; solo a questo punto l'uomo si è calmato ed è stato possibile controllarlo. La calma, però, è durata poco al punto che, una volta messo nella Volante per portarlo in ospedale e poi in questura per le necessarie operazioni di identificazione, ha dato in escandescenze danneggiato pesantemente l'interno della macchina.

Dopo le cure al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano, l'uomo è stato arrestato e stamani è comparso davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato che ha convalidato la misura cautelare.



