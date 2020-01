21.01.2020 h 17:33 commenti

Primo incidente a Prato che vede coinvolto un monopattino elettrico

E' successo in piazza della Stazione e il conducente è rimasto leggermente ferito dopo lo scontro con un'auto

Per la prima volta da quando è entrata in vigore la nuova normativa sulla micro-mobilità elettrica, un monopattino elettrico è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Prato. E' successo nei giorni scorsi quando gli agenti della polizia municipale sono intervenuti in piazza della Stazione per effettuare i rilievi dell'incidente tra un'auto e il monopattino, il cui conducente ha riportato lesioni lievi.

Il monopattino elettrico , viste le ultime modifiche legislative in vigore dal 1° di gennaio, è considerato a tutti gli effetti un velocipede sempre che abbia potenza non superiore a 0,5 kW e sviluppi velocità non superiore a 20 km/h.